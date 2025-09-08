BJD और BRS नहीं डालेंगे वोट, सीपी राधाकृष्णन vs सुदर्शन रेड्डी में अब ऐसा है नंबर गेम

Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नवीन पटनायक की बीजेडी के बाद अब केसीआर की बीआरएस ने भी वोट करने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने पिछले चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को वोट किया था।

उपराष्ट्र्पति पद के लिए राजनैतिक पार्टियों में खींचतान मची हुई है। दोनों ही पक्ष पार्टियों को अपने-अपने पक्ष में करने की होड़ में लगी हुई है। ऐसे में नवीन पटनायक की बीजेडी के बाद केसीआर की बीआरएस ने भी मंगलवार को होने वाले मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी इस मतदान से अपने आप को दूर रखेगी।

मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा,"उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से दूर रहने का फैसला पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पार्टी नेताओं की बैठक के बाद लिया गया है। पार्टी के सभी सांसदों को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है और उन्हें मतदान से दूर रहने के लिए कहा गया है।

क्या कहता है संख्या बल का गणित? बीआरएस के वर्तमान में चार राज्य सभा सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बीआरएस का उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से दूर होना विपक्षी एकता के लिए एक झटका माना जा रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में बीआरएस ने अपने 16 सांसदों के साथ विपक्ष की उम्मीदवार मार्गेरेट अल्वा को वोट दिया था।

वहीं अगर नवीन पटनायक की बीजेडी की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में उनके 7 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बीजेडी का चुनाव से दूरी बनाना एनडीए के लिए झटका तो नहीं लेकिन एक संकेत जरूर हो सकता है। क्योंकि जगदीप धनखड़ और उससे पहले वैंकेया नायडू के उपराष्ट्रपति चुने जाने के दौरान बीजेडी एनडीए में न होते हुए भी इनके समर्थन में आई थी। ऐसे में इस बार उनका तटस्थ रहना बीजेपी को खटक सकता है।

ज्ञात हो कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और उच्च सदन के मनोनीत सदस्यों द्वारा की गई वोटिंग के जरिए होता है। अगर कोई पार्टी वोट नहीं डालती है तो उनकी संख्या वैध वोटों में नहीं जुड़ती है। ऐसे में यह वोट किसी भी उम्मीदवार के हार-जीत के अंतर को कम करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन सीधा-हार या जीत में भूमिका नहीं निभाते।

बीजेडी और बीआरएस समय-समय पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। उनके वोट न डालने से उम्मीदवारों की हार जीत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन यह साफ हो जाएगा कि वह अपने आप को किसी खेमे के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहते। ऐसे में वोट न डालकर वह अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं।