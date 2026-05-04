Binnakandi Election Result 2026 LIVE: नई सीट बिन्नाकांडी का पहला विधायक कौन? वोटों की गिनती शुरू
Binnakandi Election Result 2026 Live: बिन्नाकांडी में पहली बार कोई विधायक चुनकर आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 के परिसीमन के बाद इसे एक नई सीट के रूप में गठित किया गया था। ऐसे में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ है।
Binnakandi Election Result 2026 LIVE: असम की बिन्नाकांडी विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी ये आज साफ हो जाएगा। इस सीट पर मुख्य मुकाबला ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, असम गण परिषद (एजीपी) के शहाब उद्दीन मजूमदार और असम जातीय परिषद (एजेपी) के रेजाउल करीम चौधरी के बीच माना जा रहा है। इनके अलावा 9 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं।
प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस विधानसभा में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। बिन्नाकांडी में पहली बार कोई विधायक चुनकर आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 के परिसीमन के बाद इसे एक नई सीट के रूप में गठित किया गया था। ऐसे में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ है। कछार जिले में स्थित यह क्षेत्र दक्षिणी असम की बराक घाटी का हिस्सा है और सिलचर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
किसका किसके साथ गठबंधन?
बीजेपी का गठबंधन असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से है तो वहीं कांग्रेस का गठबंधन रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) से है। इसके अलावा एआईयूडीएफ, यूपीपीएल, एआईटीएमसी और आप भी चुनावी मैदान में है।
Binnakandi Election Result 2026 LIVE:
8:00 AM: वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।
7.50AM: काउंटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट से कम का समय बाकी।
उम्मीदवारों के बारे मे भी जानिए
7:33AM: रेजाउल करीम चौधरी
असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी की उम्र 46 वर्ष है। वे पेशे से एक व्यवसायी और राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 30.3 करोड़ रुपये घोषित की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार, 10वीं पास रेजाउल करीम पर 1.5 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। हालांकि, उनका पिछला रिकॉर्ड थोड़ा विवादित रहा है क्योंकि उन पर दो लंबित आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 गंभीर प्रकृति के हैं।
शहाबउद्दीन मजुमदार
असम गण परिषद के शहाबउद्दीन मजुमदार की उम्र 50 वर्ष है। मजुमदार पेशे से व्यवसायी हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। चुनावी हलफनामे के अनुसार, मजुमदार के पास 3.1 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.6 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। उनकी सालाना आय 18.9 लाख बताई गई है। हलफनामे के मुताबिक पर उनपर आपराधिक मामले लंबित और 4 मामले गंभीर प्रकृति के हैं।
मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल की उम्र 70 वर्ष है। अजमल के पास कुल 226.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उनकी वार्षिक आय 3.2 करोड़ बताई गई है। 12वीं पास हैं और उन पर 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 4 धाराएं गंभीर प्रकृति की हैं।
क्या कह रहे एग्जिट पोल?
7:16AM: 126 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है और ज्यादात्तर एग्जिट पोल एनडीए सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं।
7:06 AM: मतगणना शुरू होने में अब एक घंटे से भी कम समय बाकी।
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