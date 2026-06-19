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बिना रेट बताए पिला दिया 200 रुपये का तरबूज जूस, अब रेस्टोरेंट को देने पड़े 20000 रुपये

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोल्लम
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केरल के कोल्लम में बिना दाम बताए 200 रुपये का तरबूज जूस बेचना रेस्तरां को भारी पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सेवा में कमी मानते हुए होटल पर 20,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। जानें पूरा मामला।

बिना रेट बताए पिला दिया 200 रुपये का तरबूज जूस, अब रेस्टोरेंट को देने पड़े 20000 रुपये

केरल के कोल्लम जिले में एक रेस्तरां को बिना रेट बताए 200 रुपये का तरबूज का जूस बेचना भारी पड़ गया है। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्तरां की इस हरकत को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' माना है। इसके एवज में अदालत ने रेस्तरां को ग्राहक को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता 28 सितंबर 2025 को कनाडा से लौटे अपने दो दोस्तों के साथ कोल्लम के 'डी लाइट हाउस' नाम के रेस्तरां में गया था। वहां उन्होंने खाना, शराब और बीयर के साथ-साथ एक गिलास तरबूज का जूस भी ऑर्डर किया। जब बिल आया, तो तरबूज के जूस के लिए 200 रुपये के साथ 5% जीएसटी (GST) जोड़ा गया था।

ग्राहक का कहना था कि कोल्लम जिले में कोई भी होटल एक गिलास जूस के लिए इतनी भारी रकम नहीं वसूलता। उन्होंने इस बिल को मनमाना और अनुचित बताते हुए कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।

रेस्तरां ने नहीं पेश किया अपना पक्ष

कंज्यूमर कमीशन की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद 'डी लाइट हाउस' रेस्तरां की तरफ से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। इसलिए कमीशन ने एकतरफा कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने बिल और आरटीआई (RTI) से मिली जानकारी को सबूत के तौर पर पेश करते हुए बताया कि जूस सर्व करने से पहले उसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

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कंज्यूमर कोर्ट ने क्या कहा?

कोल्लम कंज्यूमर कमीशन की अध्यक्ष एस के श्रीला और सदस्य स्टेनली हेरोल्ड की बेंच ने 15 जून को अपना आदेश सुनाया। इस आदेश की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

  • कोर्ट ने माना कि होटलों को अपने खाने-पीने की चीजों के दाम तय करने का पूरा अधिकार है (जिसमें एंबियंस, सर्विस और ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल होती है), लेकिन यह उनका दायित्व है कि ऑर्डर लेने से पहले वे ग्राहकों को कीमत बताएं।
  • जूस सर्व करने से पहले उसकी कीमत न बताना 'सेवा में कमी' है। इससे ग्राहक को सोच-समझकर फैसला लेने का मौका नहीं मिला।
  • अदालत ने रेस्तरां को आदेश दिया कि वह ग्राहक को मानसिक परेशानी, समय की बर्बादी और असुविधा के लिए 15,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,000 रुपये (कुल 20,000 रुपये) का भुगतान करे।
  • यह रकम 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। ऐसा न करने पर रेस्तरां को 9% सालाना ब्याज भी देना होगा।

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जूस का रिफंड क्यों नहीं मिला?

अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि ग्राहक ने जूस पी लिया था, इसलिए 200 रुपये का रिफंड देना उचित नहीं है। हालांकि, रेस्तरां यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि उसने मेन्यू कार्ड या किसी अन्य तरीके से कीमत की जानकारी पहले दी थी, इसलिए ग्राहक भारी मुआवजे का हकदार है। अगर आपके साथ भी किसी सेवा में इस तरह की कोई धोखाधड़ी होती है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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