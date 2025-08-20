Bills on norms for removal of PM CMs ministers to be tabled in Lok Sabha Today Amit Shah आज पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 अहम विधेयक पेश करेगी सरकार; जानिए प्रावधान, India News in Hindi - Hindustan
India News

आज पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 अहम विधेयक पेश करेगी सरकार; जानिए प्रावधान

इन विधेयकों में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, यदि पीएम या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में एक निश्चित अवधि तक हिरासत में रहता है, तो उसका मंत्री पद समाप्त हो सकता है। जानिए सभी प्रावधान।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 12:42 AM
आज पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 अहम विधेयक पेश करेगी सरकार; जानिए प्रावधान

केंद्र सरकार आज बुधवार यानी 20 अगस्त को लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है। दरअसल ये विधेयक पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने से संबंधित हैं। सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।

ये विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इन विधेयकों का कड़ा विरोध होने की संभावना है।

तीनों विधेयकों का उद्देश्य समझिए

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों संबंधी बयान के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की आवश्यकता है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, संविधान के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिये गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री तथा राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन की आवश्यकता है। विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिये गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन की आवश्यकता है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

जम्मू-कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने पर संशय

इन विधेयकों में से एक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक भी है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार इस समय राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी कोई ठोस कदम इसमें शामिल नहीं किया गया है। कई रिपोर्ट्स में चल रही अटकलों के विपरीत, सरकार का मौजूदा ध्यान केवल संवैधानिक और प्रशासनिक संशोधनों पर है।

अगला कदम क्या?

इनमें से, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से संबंधित संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि संसद की कुल संख्या का कम से कम दो-तिहाई, जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास वर्तमान में नहीं है।

जम्मू-कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विधेयकों के लिए, साधारण बहुमत ही काफी हो सकता है। इस प्रकार, इस कदम का विरोध होना तय है क्योंकि यह केंद्र को केवल आरोपों के आधार पर किसी मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को हटाने का अधिकार देगा और इसके लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होगी।

(इनपुट एजेंसी)

India News Amit Shah
