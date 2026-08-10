ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनेगा नया आयोग, लोकसभा में बिल पास
आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे।
विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक नया आयोग बनाने का विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई और इसे सीधे पारित कर दिया गया।
विपक्ष अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा था। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे सुधारों का हिस्सा है। इसका मकसद न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलना नहीं, बल्कि अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समान पात्रता नियम सुनिश्चित करना है।
इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनाने का प्रावधान है। आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे।
विधेयक में कौन सी बड़ी बातें
विधेयक के मसौदे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए थे। अदालत ने कहा था कि वे शक्तियों के बंटवारे और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। अदालत ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग बनाने का निर्देश भी दिया था, जो पेशेवर विशेषज्ञता वाला हो और नियुक्तियों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए।
आखिर नए कानून की क्यों पड़ी जरूरत
नया कानून बनने के बाद 2021 का पुराना अधिनियम खत्म हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न्यायाधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रिया और मजबूत व भरोसेमंद बनेगी। यह कदम न्यायाधिकरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदन में हंगामे के बावजूद विधेयक पारित हो जाना दर्शाता है कि सरकार इस सुधार को प्राथमिकता दे रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें