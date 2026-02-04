Hindustan Hindi News
उधर US संग ट्रेड डील, इधर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत-चीन व्यापार; चीनी राजदूत ने क्या बताया?

उधर US संग ट्रेड डील, इधर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत-चीन व्यापार; चीनी राजदूत ने क्या बताया?

संक्षेप:

चीनी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चीन के आत्मनिर्भरता पर जोर और भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन में कई समानताएं हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर, 'सद्भाव की दुनिया' के चीन का विजन और भारत के ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की सोच एक है।

Feb 04, 2026 09:43 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने की खबरों के बीच चीनी राजदूत ने भी एक खुशखबरी दी है। चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने मंगलवार को बताया जी कि भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 155 अरब अमेरिकी डॉलर के 'रिकॉर्ड उच्च स्तर' पर पहुंच गया है। यह पिछले साल की तुलना में हुए व्यापार से करीब 12 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि चीन को भारत का निर्यात भी 9.7 फीसदी बढ़ गया है, जो आर्थिक सहयोग की कई संभावनाओं को रेखांकित करता है।

राजदूत चीनी नव वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा है कि चीन भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का समर्थन करता है और भारत के साथ बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि चीन 'ग्लोबल साउथ' के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं द्विपक्षीय संबंधों की दिशा पर बात करते हुए, जू ने कहा कि पिछले साल तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और भारत के संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में एक सफल बैठक की, जिससे चीन-भारत संबंध 'रीसेट और नई शुरुआत' से सुधार के एक नए स्तर पर पहुंचे।”

