बस से टकराई बाइक, फ्यूल टैंक का खुला ढक्कन और तुरंत पकड़ी आग; कुरनूल हादसा कैसे हुआ
हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही निजी बस में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे 20 लोगों की जलकर मौत हो गई। घायलों में अभी भी कुछ की हालत गंभीर है जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों में एक बाइक सवार भी शामिल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल कुरनूल में चिन्नातेकुर के पास बस से टकरा गई और उसके नीचे आ गई। इस दौरान उसके ईंधन टंकी का ढक्कन खुल गया। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनट में बस पूरी तरह जल गई। अधिकतर जीवित बचे लोगों की उम्र 25 से 35 साल के बीच है।
जिला कलेक्टर ए. सिरी ने बताया कि बस में 41 लोग सवार थे, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। बस में सवार 41 लोगों में से 21 का पता लगा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कई यात्री इस हादसे के बाद बस से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि यह रात में हुआ जब वे सो रहे थे। उन्होंने बताया कि बस का दरवाजा तुरंत नहीं खुला क्योंकि कुछ तार कट गए थे जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। सिरी ने बताया कि अधिकतर यात्री हैदराबाद के थे। अधिकारियों ने शुरू में कहा था कि बस पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद जा रही थी।
बस में अग्नि नियंत्रण के कोई उपाय नहीं
कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) कोया प्रवीण ने बताया कि पुलिस सुरक्षा एहतियात बरत रही है और बस का डीजल टैंक खाली कर रही है। इस बीच, जले हुए शवों के डीएनए नमूने लेने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंच गई है। डीआईजी ने कहा कि जिस बस में आग लगी, उसमें अग्नि नियंत्रण के कोई उपाय मौजूद नहीं थे। इससे यात्रा के दौरान सुरक्षा पालन और आपातकालीन तैयारियों में खामियों का पता चलता है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया। नायडू ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की है। घायलों का इलाज किया जा रहा है।