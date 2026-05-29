चकाचौंध वाली IT जॉब छोड़ किसान बना था युवक, खेत में काम करते समय बिजली गिरने से मौत

रोशन ने करियर की शुरुआत IT से की थी। हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और खेती में जुड़ गए थे। इस काम में उनका साथ उनके एक सहकर्मी भी दे रहे थे। खबर है कि रोशन ने कृषि क्षेत्र में कदम रखा ही था।

शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, आसमान छूती इमारतें, मोटी तनख्वाह और आकर्षक लाइफस्टाइल। IT सेक्टर की यह चकाचौंध इंजीनियरिंग की राह पकड़े हर युवक का सपना होती है। जरा सोचिए कि सालों की पढ़ाई और इस माहौल को छोड़, कोई मिट्टी से जुड़ने के लिए खेती की राह चुन ले और वही मिट्टी उसकी आखिरी मंजिल बन जाए। किस्मत का ऐसा ही एक क्रूर खेल बेंगलुरु के एक युवा टेक प्रोफेशनल के साथ हुआ है, जिसने खेती के लिए कॉर्पोरेट की दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन काल ने उसे खेत में ही अपना शिकार बना लिया।

कहानी कर्नाटक के कोदागु जिले के मदिकेरी के पास हेरवानंद गांव के रहने वाले होसोकुलु रोशन बालकृष्ण की है। IT यानी इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अच्छा जीवन गुजार रहे होसोकुलु को शायद नहीं पता था कि उनका जुनून ही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वह अब इस दुनिया में नहीं है। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वह अपने पीछे पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं।

नौकरी छोड़ खेती की रोशन ने करियर की शुरुआत IT से की थी। हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और खेती में जुड़ गए थे। इस काम में उनका साथ उनके एक सहकर्मी भी दे रहे थे। खबर है कि रोशन ने कृषि क्षेत्र में कदम रखा ही था। वह मुख्य रुप से खेती में काम आने वाले आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए काम कर रहे थे। साथ ही इसका प्रचार भी करते थे।

कैसे हुई मौत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को मैसूर के पास धान के खेत में उनपर आकाशीय बिजली गिर पड़ी थी। इस घटना में उनकी मौत हो गई। दरअसल, रोशन, पत्नी और बच्चे के साथ अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे और येलवाला के पास रुके थे। यहां वह खेत में आम तोड़ने के लिए गए थे। इसी बीच अचानक आकाश से बिजली गिरी और रोशन मौके पर ही गिर गए।