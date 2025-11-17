'यह चोरी नहीं, डकैती है... सब खुलेआम हुआ', आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप: बिहार के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा, ‘आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोकप्रिय चेहरा हैं और महागठबंधन सकारात्मक नजरिया के साथ था।’

समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है। अखिलेश ने कहा, 'यह चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चोरी होती है। यह डकैती है। खुलेआम की गई।' राहुल ने आरोप लगाया था कि देश में जानबूझकर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कलबुर्गी निर्वाचन क्षेत्र के अलंद का उदाहरण दिया, जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के वैध वोट हटाने की कोशिश की गई। सपा नेता 'विजन इंडिया: स्टार्टअप समिट' में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा, 'आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय चेहरा हैं और महागठबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ था। हमारा नजरिया सकारात्मक है, जबकि विपक्षी पक्ष का दृष्टिकोण विभाजनकारी है।' उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, 'डबल इंजन सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया।' मालूम हो कि डबल इंजन का मतलब केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार से है।