Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsbihar result Akhilesh Yadav backs Rahul Gandhi on vote theft says it is a dacoity
'यह चोरी नहीं, डकैती है... सब खुलेआम हुआ', आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा

'यह चोरी नहीं, डकैती है... सब खुलेआम हुआ', आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप: बिहार के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा, ‘आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोकप्रिय चेहरा हैं और महागठबंधन सकारात्मक नजरिया के साथ था।’

Mon, 17 Nov 2025 08:47 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है। अखिलेश ने कहा, 'यह चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चोरी होती है। यह डकैती है। खुलेआम की गई।' राहुल ने आरोप लगाया था कि देश में जानबूझकर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कलबुर्गी निर्वाचन क्षेत्र के अलंद का उदाहरण दिया, जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के वैध वोट हटाने की कोशिश की गई। सपा नेता 'विजन इंडिया: स्टार्टअप समिट' में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार समेत कई चुनौतियां

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा, 'आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय चेहरा हैं और महागठबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ था। हमारा नजरिया सकारात्मक है, जबकि विपक्षी पक्ष का दृष्टिकोण विभाजनकारी है।' उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, 'डबल इंजन सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया।' मालूम हो कि डबल इंजन का मतलब केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार से है।

लालू परिवार में झगड़े पर क्या बोले अखिलेश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवारिक विवाद पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया, जहां रोहिणी आचार्या ने एक्स पर कड़वा अनुभव साझा किया है। इसे लेकर अखिलेश ने कहा, 'हमारे परिवार में कोई बातचीत होती है तो वह सार्वजनिक चर्चा बन जाती है, लेकिन भाजपा परिवार में जब यही होता है तो कोई चर्चा नहीं होती।' एसपी नेता ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ भी होता है, वह उनका आंतरिक मामला है, जो हर घर में होता है। सपा मुखिया ने यह भी कहा कि देश में आपातकाल है। उन्होंने कहा, 'भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सिर्फ एक विचारधारा लोगों पर थोपी जा रही है। उन्होंने हमें घर में इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह सरकार हिंदुस्तानियत के लिए परेशानी पैदा कर रही है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Bihar Congress अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।