Bihar Politics LIVE: सियासी उठापटक के बीच राजभवन पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े

Bihar Politics: बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप होने वाला है। अगले एक-दो दिन में बिहार में फिर 2020 के फॉर्मूले पर जदयू और भाजपा यानी एनडीए की सरकार बनने की संभावना है।

Patna, Bihar, India -Jan .26, 2024: Bihar Chief Minister Nitish Kumar addressing during Republic Day function at Phulwarisharif in Patna, Bihar,India, Friday,26, 2024. (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)