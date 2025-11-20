Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony 2025 Live: मोदी की मौजूदगी में 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार

Hindustan Hindi News
Hindi NewsदेशBihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony 2025 Live: मोदी की मौजूदगी में 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार
इस कार्यक्रम में PM मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पिछले दो दशकों में अधिकांश समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे 74 वर्षीय नेता को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शपथ दिलाएंगे।

Patna, Bihar, India -Nov .19, 2025: Bihar Chief Minister Nitish Kumar waving his hand after NDA Legislature Party meeting at Bihar Vidhan Mandal in Patna, Bihar, India, Wednesday,19, 2025.(Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Himanshu Jha| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 20 Nov 2025 06:28 AM
Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live: जनता दल (यूनाइटेड)के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज यानी 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में रिकॉर्ड दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पिछले दो दशकों में अधिकांश समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे 74 वर्षीय नेता को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शपथ दिलाएंगे।

20 Nov 2025, 06:28:20 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नायडू, नारा लोकेश

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और आईटी मंत्री नारा लोकेश 20 नवंबर को पटना में बिहार की नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दोनों सुबह आठ बजे विजयवाड़ा से पटना के लिए रवाना होंगे। शपथ ग्रहण समारोह पूर्वाह्न 10 बजकर 20 मिनट पर गांधी मैदान में होगा। कार्यक्रम के बाद पिता-पुत्र अपराह्व एक बजे पटना से रवाना होंगे और उनके तीन बजे तक आंध्र प्रदेश लौटने की उम्मीद है।

20 Nov 2025, 06:19:12 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - ओडिशा के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि वह पटना में नीतीश कुमार के बृहस्पतिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

20 Nov 2025, 05:49:12 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - शपथ ग्रहण समारोह में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे प्रधानमंत्री

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही शपथ ग्रहण स्थल पर बने हेलीपैड पर सीधे उतरेगा, वैसे ही पूरा गांधी मैदान रोमांच और उत्साह से भर उठेगा। इसी विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की 10वीं शपथ लेने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे राज्य और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है।

20 Nov 2025, 05:48:04 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले शाह, नड्डा पटना पहुंचे

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बुधवार रात पटना पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शहर के हवाई अड्डे पर शाह और नड्डा का स्वागत किया।

20 Nov 2025, 05:47:10 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - NDA शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

20 Nov 2025, 05:46:21 AM IST

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - प्रधानमंत्री मोदी, शाह करेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत

Bihar CM Nitish Kumar Ceremony Live - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।

Nitish Kumar

