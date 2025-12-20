कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली में डेरा डाले बिहार के नेता, 10 दिनों से कर रहे इंतजार

संक्षेप: मल्लिकार्जुन खरगे संसद सत्र में व्यस्त हैं, जबकि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जर्मनी गए हुए हैं। ऐसे में बिहार के ये कांग्रेस नेता धैर्य बनाए हुए हैं और हाईकमान से मुलाकात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बिहार कांग्रेस के नेताओं का एक समूह पिछले करीब दस दिनों से राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए है और पार्टी हाईकमान से मुलाकात का इंतजार कर रहा है। यह वही समूह है, जिसने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान टिकट वितरण समेत कई मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व की आलोचना के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इन नेताओं को आश्वासन दिया था कि चुनाव खत्म होने के बाद उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कराई जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के मुताबिक, नेताओं का यह समूह करीब 10 दिन पहले दिल्ली पहुंचा था, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता से नहीं हो पाई है। फिलहाल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संसद सत्र में व्यस्त हैं, जबकि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जर्मनी गए हुए हैं। ऐसे में बिहार के ये कांग्रेस नेता धैर्य बनाए हुए हैं और हाईकमान से मुलाकात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के भीतर ‘इंडिया’ गठबंधन से बाहर आने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस यदि अपने दम पर चुनाव लड़े तो उसका संगठन और जनाधार दोनों मजबूत होंगे तथा राहुल गांधी के नेतृत्व को अधिक सार्थक समर्थन मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने कहा था कि पार्टी को अब ‘इंडिया’ गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था, “इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर संघर्ष करने पर ही कांग्रेस बिहार और देश में फिर मजबूत होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा से उनकी छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। आम लोगों में उनके प्रति विश्वास और स्वीकार्यता बढ़ी है।”

सूत्रों के मुताबिक, सदाकत आश्रम में हाल ही में हुई चुनावी परिणामों की समीक्षा बैठक में भी महागठबंधन से अलग होने की आवाजें उठीं थीं। कांग्रेस महिला विभाग की पूर्व अध्यक्ष सरवत जहां फ़ातिमा ने कहा था कि यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। फ़ातिमा ने टिकट वितरण में महिलाओं को “अपर्याप्त प्रतिनिधित्व” का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था।