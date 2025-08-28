Bihar Election survey NDA holds edge in Bihar INDIA bloc gains बिहार में आज हो जाएं चुनाव तो कौन मारेगा बाजी? सर्वे में दिखी कांटे की टक्कर, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsBihar Election survey NDA holds edge in Bihar INDIA bloc gains

बिहार में आज हो जाएं चुनाव तो कौन मारेगा बाजी? सर्वे में दिखी कांटे की टक्कर

भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, चुनाव दो या तीन चरणों में अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं, जिसमें दीवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखा जाएगा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 10:15 PM
बिहार में आज हो जाएं चुनाव तो कौन मारेगा बाजी? सर्वे में दिखी कांटे की टक्कर

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल खूब गरम है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बीच एक ताजा सर्वे आया है जिसमें बिहार को लेकर कुछ रोचक अनुमान लगाया गया है।

इंडिया टुडे-सीवोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर आज बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हों, तो एनडीए अपनी बढ़त बनाए रखेगा। सर्वे के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में 47% वोट पाने वाला एनडीए अब 50% वोट शेयर हासिल कर सकता है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 39% से बढ़कर 44% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर थोड़ा कम हुआ है।

सीटों का अनुमान

वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद इंडिया ब्लॉक को सीटों का फायदा मिलता नहीं दिख रहा। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि एनडीए 30 से 32 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया ब्लॉक 9 से घटकर 8 सीटों पर सिमट सकता है। यानी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए को 30 सीटें मिली थीं, इस बार उसकी स्थिति और बेहतर हो सकती है।

राष्ट्रीय और राज्य चुनाव में अंतर

सर्वे रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमान केवल लोकसभा चुनावी रुझान को दर्शाता है। विधानसभा चुनावों में नतीजे अलग हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के मतदाता, अन्य राज्यों की तरह राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को अलग-अलग तवज्जो देते हैं। कई बार वे लोकसभा के लिए एक गठबंधन को वोट देते हैं और विधानसभा में किसी अन्य दल या गठबंधन को।

पिछले चुनावों की तस्वीर

2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती थीं। इंडिया ब्लॉक को 9 सीटें मिली थीं, जबकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई थी। इसके मुकाबले 2019 के चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थीं और आरजेडी-नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन खाता तक नहीं खोल पाया था।

यह सर्वे 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया। इसमें देशभर के लोकसभा क्षेत्रों से 54,788 लोगों की राय ली गई। इसके साथ ही सीवोटर के नियमित ट्रैकर डेटा से 1,52,038 अतिरिक्त इंटरव्यू को भी जोड़ा गया। इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय पर आधारित यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

Bihar News Bihar Assembly Elections
