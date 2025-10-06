बिहार में पहली बार दो चरणों में ही चुनाव की तैयारी, क्यों राउंड घटा रहा आयोग

इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और कम से कम तीन राउंड में मतदान तो कराया ही जाता था। वर्ष 2000 में बिहार का पुनर्गठन हुआ था और अलग राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। उसके बाद से अब तक हुए चुनावों में कम से कम तीन चरणों में वोटिंग होती रही है। 2010 में तो 6 राउंड में वोटिंग हुई थी।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज इलेक्शन कमिशन की ओर से ऐलान होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि इस बार चुनाव एक या दो चरणों में ही कराए जाने की संभावना है। ऐसा पहली बार होगा, जब बिहार में दो राउंड के अंदर ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और कम से कम तीन राउंड में मतदान तो कराया ही जाता था। वर्ष 2000 में बिहार का पुनर्गठन हुआ था और अलग राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। उसके बाद से अब तक हुए चुनावों में कम से कम तीन चरणों में वोटिंग होती रही है। 2010 में तो 6 राउंड में वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार दो चरणों में ही मतदान होने की संभावना है।

जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर है। भोजपुर बेल्ट कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था और उस क्षेत्र में मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जाती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है और कम फोर्स के साथ भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़कों आदि के सुधार के चलते मूवमेंट भी आसान हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षा बलों का पहुंचना अब बहुत कठिन नहीं रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में उत्तर और दक्षिण इलाके में अलग-अलग चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। कम से कम 120 सीटों पर मतदान एक चरण में कराए जा सकते हैं।

किस चुनाव में कितने राउंड में हुआ मतदान 2020: तीन चरण (28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर)

2015: पांच चरण (12,16,18 अक्टूबर और 1, 5 नवंबर)

2010: छह चरण (21, 24,28 अक्टूबर और 1,9,20 नवंबर)

2005: अक्टूबर चार चरण (18, 26 अक्टूबर और 13, 9 नवंबर)