चिंता क्यों करनी, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ; बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी-कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन की करारी हार हुई है, जबकि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल सेंचुरी लगा दी है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष बिहार की हार का ठीकरा वोट चोरी, एसआईआर, चुनाव आयोग पर फोड़ रहा है। कांग्रेस ने नतीजों को अविश्वसनीय करार दिया है। वहीं, एक अन्य कांग्रेस नेता का कहना है कि चिंता क्यों करनी, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने यह बयान दिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बिहार नतीजों पर कहा, ''नतीजे आ गए हैं। चिंता क्यों? छोड़ो। जो हुआ सो हुआ। हमारे नेता पहले ही इस पर अपनी राय दे चुके हैं।" वहीं, यह पूछे जाने पर कि क्या कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता।" इससे पहले, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी और महागठबंधन की करारी हार के बाद शनिवार को लंबी मंत्रणा की तथा निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए।

मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि ये चुनाव परिणाम अविश्वसनीय हैं और कुछ सप्ताह में वह सबूत सामने रखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम आने की एक दिन बाद इसको लेकर मंथन किया और इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे। पार्टी ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल छह सीटें ही जीत पाई।