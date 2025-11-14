बिहार के साथ 6 राज्यों और J-K उपचुनावों के नतीजे भी आज, कौन मारेगा बाजी? सभी सीटों के समीकरण

संक्षेप: बिहार की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और जम्मू-कश्मीर में हुए उपचुनावों के नतीजे भी आज आ जाएंगे। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्रवार को देश में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी। बीते 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों के साथ साथ पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम की एक-एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए थे। जानिए सभी सीटों का हाल-

बडगाम जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 2024 में दोनों सीटें जीतने के बाद गांदेरबल सीट बरकरार रखने के बाद उपचुनाव हुए थे। बडगाम सीट के लिए प्रमुख दावेदारों की बात करें तो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी मैदान में हैं।

नगरोटा जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है।

तरनतारन पंजाब के तरनतारन में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, यहां आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। AAP यहां अपनी सीट बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है। आप ने तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है, जो जुलाई में पार्टी का हिस्सा बने थे। वहीं कांग्रेस ने तरनतारन जिला प्रमुख करणबीर सिंह बुर्ज को मैदान में उतारा है। शिरोमणि अकाली दल ने रिटायर्ड सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा पर दांव लगाया है।

घाटशिला झारखंड की घाटशिला सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और महागठबंधन उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है।

जुबली हिल्स तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस सीट से एल. दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है जबकि गोपीनाथ की पत्नी सुनीता बीआरएस की उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव हैं, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का समर्थन प्राप्त है। हालांकि उपचुनाव के परिणाम से कांग्रेस सरकार की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जाएगा।

अंता राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर भाजपा के मौजूदा विधायक कंवर लाल मीणा को 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उपचुनाव हुए। इस सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जय भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच दोतरफा मुकाबला है।

नुआपाड़ा उड़ीसा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट सितंबर में वरिष्ठ बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हो गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने उनके बेटे जय ढोलकिया को बीजद की महिला शाखा की प्रमुख स्नेहांगिनी छुरिया के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ आदिवासी नेता घासीराम माझी हैं।