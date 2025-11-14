NDA के चुनाव प्रचार में हिट रहा यह गाना, नतीजों में भी दिख रहा सच
संक्षेप: मतों की गिनती शुरू होने के बाद से NDA लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जहां एक तरफ BJP सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए भी नजर आ रही है, वहीं इस चुनाव में JDU को भी काफी फायदा मिलता दिख रहा है।। ऐसे में मोदी और नीतीश की यह जोड़ी जनता के बीच हिट लग रही है।
बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी हिट हो गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले शुरुआती रुझानों में NDA बड़े अंतर से जीत की ओर अग्रसर है। दोपहर तक आए चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक NDA राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 180 से अधिक पर बढ़त हासिल करते हुए प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में NDA समर्थकों में गजब का उत्साह दिखने को मिल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और भोजपुरी गायक पवन सिंह का वह गाना भी सच होता नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट बताया था।
पवन सिंह का यह गाना चुनाव से पहले खूब हिट हुआ। गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने गाया है और इसे यूट्यूब पर 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को कई मंचों पर एक साथ दिखाया गया है। गाने का मुखड़ा खास तौर से बहुत लोकप्रिय हुआ जिसके बोल हैं, “जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई।”
रुझानों में डबल इंजन की सरकार
चुनाव परिणामों की बात करें तो फिलहाल NDA राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 180 से अधिक पर बढ़त हासिल करते हुए प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है। आयोग की वेबसाइट पर दोपहर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भाजपा 101 विधानसभा सीटों में से 92 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। वहीं इस चुनाव में JDU को भी काफी फायदा मिलता दिख रहा है। 2020 के चुनाव में केवल 43 सीटें जीतने वाली नीतीश की पार्टी इस बार 80 से अधिक सीटों पर आगे है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 21 सीटों पर आगे है।
महागठबंधन को तगड़ा झटका
रुझानों में महागठबंधन का हाल बुरा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल करने के बावजूद प्रमुख विपक्षी पार्टी रही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है और वह 30 से कम सीटों पर सिमटती दिख रही है। राजद ने इस चुनाव में 140 से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक पहुंचने में विफल होती दिख रही है।