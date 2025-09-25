Bihar Election Dharmendra Pradhan appointed Incharge of BJP Keshav Maurya Also Given Big Responsibility बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव का प्रभारी, केशव मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी, India News in Hindi - Hindustan
बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव का प्रभारी, केशव मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी

बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल भी सह प्रभारी बनाए गए हैं।

Thu, 25 Sep 2025
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं को भाजपा नेतृत्व ने बड़ी जिम्मदारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सह-प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के साइन किए हुए पत्र के जरिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की घोषणा की गई। पत्र में कहा गया, ''भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनवा के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।'' इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी के रूप में बिप्लब कुमार देब को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, जिसके लिए तमाम नेताओं ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के दौरे किए हैं। इसके अलावा, नीतीश और तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और राज्य में टीएमसी की सरकार है।

