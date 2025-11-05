Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBihar Chunav First phase voting 6 November Congress says BJP changes voter list read big news
बिहार में कल पहले फेज की वोटिंग, कांग्रेस बोली- BJP बदल देती है मतदाता सूची, पढ़ें बड़ी खबरें

बिहार में कल पहले फेज की वोटिंग, कांग्रेस बोली- BJP बदल देती है मतदाता सूची, पढ़ें बड़ी खबरें

संक्षेप: Top News Today: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल, यानी 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है।

Wed, 5 Nov 2025 06:44 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल, यानी 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ, आरजेडी की बागी नेता रितू जायसवाल ने दावा किया है कि परिहार की जनता पूर्णिया की तर्ज पर करारा जवाब देगी। वहीं, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उधर, रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पढ़ें आज की बड़ी खबर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले चरण का मतदान कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर होगा

बिहार की राजनीति अब निर्णायक पड़ाव पर आ चुकी है। 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। यह चरण न केवल राज्य की राजनीतिक दिशा निर्धारित करेगा, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा सिद्ध होगा। सुबह से शाम तक चलने वाले मतदान के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं और प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र बलों की व्यवस्था की गई है। पढ़ें पूरी खबर...

जनता परिहार को पूर्णिया जैसा बना देगी

सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बागी नेत्री और निर्जलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल ने पार्टी नेता व महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है कि वोटर्स परिहार को पूर्णिया की तरह बना देंगे। पूर्व राजद महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद टिकट पर भाजपा की गायत्री देवी से 1569 वोटों के मुकाबले हार गई थीं और दोबारा लड़ना चाहती थीं। राजद ने उन्हें शिवहर से लोकसभा चुनाव में उतारा, लेकिन जेडीयू की लवली आनंद ने 29,143 वोटों से करारी शिकस्त दी। इस बार लालू यादव ने अपने पुराने साथी रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता गुप्ता पूर्वे को परिहार से टिकट थमा दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

जनसमर्थन न मिले तो मतदाता सूची ही बदल देते हैं

देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि उसके नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में भारत के 'सबसे बड़े चुनावी घोटाले' का खुलासा किया है। पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जनसमर्थन न मिलने पर वह चुनाव आयोग के साथ साठगांठ कर मतदाता सूची ही बदल देती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह मोदी-शाह का नया फॉर्मूला है, जिससे वे चुनाव जीतते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

अनिल अंबानी पर नया संकट

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी, सीबीआई और सेबी की जांचों से जूझ रहे समूह पर अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भी नकेल कस ली है। मंत्रालय ने ग्रुप की कई प्रमुख कंपनियों में कथित फंड दुरुपयोग और कंपनी कानून के गंभीर उल्लंघनों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंप दी है। पढ़ें पूरी खबर...

रूस विकसित कर रहा ध्वनि से तीन गुना तेज परमाणु क्रूज मिसाइल

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने हाल ही में अपने घातक हथियारों का परीक्षण कर दुनिया में हलचल मचा दी है। इनमें असीमित रेंज वाली परमाणु ऊर्जा आधारित क्रूज मिसाइल 'बुरेवेस्तनिक' और परमाणु सुनामी उत्पन्न करने वाली पनडुब्बी ड्रोन 'पोसाइडन' मुख्य हैं। अब पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने ध्वनि की गति से तीन गुना तेज चलने वाली अगली पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Bihar Elections Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।