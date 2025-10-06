बिहार चुनाव 2025: एक कॉल और समस्या छूमंतर, चुनाव आयोग का यह नंबर तो आपको जानना चाहिए

Bihar Chunav 2025: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1950 की भी जानकारी दी।

Bihar Election 2025: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। प्रदेश में 6 नवंबर और 11 नवंबर को पहले और दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर '1950' की भी जानकारी दी, जिस पर कॉल करने से हर प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।

बिहार में नामांकन, जांच और वापसी की तिथियां पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी: 10 अक्टूबर

दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी: 13 अक्टूबर

पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर

दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर

पहले चरण के नामांकन की जांच: 18 अक्टूबर

दूसरे चरण के नामांकन की जांच: 21 अक्टूबर

पहले चरण में नाम वापसी: 20 अक्टूबर

दूसरे चरण में नाम वापसी: 23 अक्तूबर

पहले चरण का मतदान: 6 नवंबर

दूसरे चरण का मतदान: 11 नवंबर

मतों की गिनती: 14 नवंबर 2025 मतदाताओं के लिए '1950' हेल्पलाइन नंबर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि मतदाता Voter Helpline नंबर 1950 पर कॉल करके चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित जिले का STD कोड जोड़कर +91-STD Code-1950 डायल करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप पटना के मतदाता है तो +91-612-1950 पर संपर्क कर सकते हैं।