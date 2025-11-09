Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBihar Chunav 2025 Tej Pratap Yadav On Rahul Gandhi Vote Chori Read Top News Today
राहुल गांधी को कई फायदा नहीं होने वाला; अपने ही अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, पढ़ें टॉप 5 न्यूज

राहुल गांधी को कई फायदा नहीं होने वाला; अपने ही अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, पढ़ें टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: Top News Today:  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है।

Sun, 9 Nov 2025 06:51 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। वोट चोरी के आरोपों वाले बयान पर तेज प्रताप ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये आरोप न तो चुनावी माहौल को प्रभावित करेंगे और न ही मतदाताओं के रुझान को ही। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहुल के 'वोट चोरी' पर तेज प्रताप का तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी और EVM से जुड़े आरोपों पर रिएक्शन देते हुए जनशक्ति जनता दल के चीफ और महुआ से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें बेकार हैं। जनता तो सब जान रही है। राहुल के दावों को पूरी तरह नकारते हुए तेज प्रताप बोले कि ऐसे इल्जाम न तो चुनावी माहौल बदलेंगे और न ही वोटरों का झुकाव ही। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार चुनाव: दूसरे चरण का प्रचार समाप्त

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम गया। अब गेंद पूरी तरह जनता के पाले में है, जो 11 नवंबर को वोट डालकर तय करेगी कि सत्ता का सिंहासन किसका होगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 101 सामान्य, 19 एससी और 2 एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। कुल 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता (सटीक 3,70,13,556) अपने वोट का प्रयोग करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

भगवा ही था पहली पसंद; राष्ट्रीय ध्वज पर भागवत का खुलासा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगे का सम्मान जताते हुए साफ कहा कि संगठन हमेशा से राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़ा रहा है। संघ के भगवा ध्वज और तिरंगे पर सवाल उठने पर उन्होंने बताया कि 1933 में राष्ट्रीय ध्वज पहली दफा तय हुआ था। ध्वज समिति ने एकमत होकर पारंपरिक भगवा को स्वतंत्र भारत का ध्वज बनाने का सुझाव दिया था, मगर गांधीजी के हस्तक्षेप से मामला पलट गया। पढ़ें पूरी खबर...

पाक के न्यूक्लियर टेस्ट पर राजनाथ का सख्त संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर जोरदार बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हर सूरत के लिए मुस्तैद है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान चुपके से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ऐसी खबरों से डरते नहीं। जो परीक्षण करना चाहें, कर लें, हम हर हाल में तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पाक-अफगान तनाव सुलझाने को ईरान ने बढ़ाया हाथ

पाकिस्तान और अफगानिस्तान (तालिबान शासन) के बीच तनाव चरम पर है। कतर-तुर्की की ब्रोकरेज वाली इस्तांबुल शांति बातचीत नाकाम हो चुकी है, जिससे हिंसा की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच, दोनों का पड़ोसी ईरान मध्यस्थ बनने को तैयार हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने काबुल-इस्लामाबाद विवाद निपटाने में सहायता की पेशकश की है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।