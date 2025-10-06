नीतीश, तेजस्वी या कोई और… बिहार में किसकी बनेगी सरकार? आ गया चौंकाने वाला सर्वे

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है। राज्य में वोटिंग दो चरणों में संपन्न होगी। कुल 243 विधानसभा सीटों पर ये मतदान दो हिस्सों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। राज्य में कुल 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार में आखिर किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए MATRIZE-IANS ने एक ओपिनियन पोल किया है।

MATRIZE-IANS के सर्वे के अनुसार, एनडीए को 49 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को 36 प्रतिशत और अन्य पार्टियों को 15 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। सीटों के लिहाज से बात किया जाए तो ...

एनडीए: 150-160 सीटें

महागठबंधन: 70-85 सीटें

अन्य: 9-12 सीटें वहीं, पार्टीवार सीटों की बात की जाए तो बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे के अनुसार...

बीजेपी- 80-85

जेडीयू- 60-65

आरजेडी- 60-65

हम पार्टी- 3-6

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)- 4-6

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम)- 1-2

कांग्रेस- 7-10

भाकपा-माले- 6-9

भाकपा- 0-1

माकपा- 0-1

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी)- 2-4 MATRIZE-IANS के ओपिनियन पोल के मुताबिक, 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। उसे 80 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सहयोगी जेडीयू को 60-65 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी को 3-6 और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 4-6 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर, एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल होती दिख रही हैं।