बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या मायने और संदेश? राजनीतिक विश्लेषक क्या कर रहे इशारा

Bihar Chunav Vote Pattern: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान लगभग 3.75 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 फीसदी यानी 64.66% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर बिहार में हुए अब तक के सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मतदान समाप्ति के बाद मत प्रतिशत की जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में 45,341 बूथों में से 41,943 बूथों से प्राप्त सूचना के अनुसार 64.64 फीसदी मतदान हुआ है। आयोग के मुताबक, अभी 41943 बूथ से ही रिपोर्ट आई है... ऐसे में कुल वोट परसेंट का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है और वह 70 फीसदी को पार कर सकता है

राजनीतिक गलियारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अब इस बंपर वोटिंग पर चर्चा हो रही है और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे चुनावी प्रक्रिया और परंपराओं के विश्लेषण में एक आम धारणा रही है कि जब भी वोटिंग परसेंट पुराने पैटर्न को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाए तो इसे एंटी इनकमबेंसी फैक्टर माना जाता है। यानि सत्ता विरोधी लहर के तौर पर इसे देखा जाता है लेकिन पिछले कई चुनावों ने इस धारणा को अब कुंद कर दिया है। हालांकि, कुछ इलाकों में मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है लेकिन बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर नहीं देखने को मिली है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोटिंग परसेंट बढ़ने के अन्य कारण भी हो सकते हैं।

महिलाओं की भागीदारी हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने 'आज तक' से बातचीत में कहा कि वोटिंग परसेंट बढ़ने में महिलाओं की भूमिका अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं को सुबह से ही लगभग सभी इलाकों में मतदान के लिए कतारों में खड़े देखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो 10,000 रुपये मिले हैं, उससे उनमें अतिरिक्त जागरूकता आई और वो वोट देने उमड़ीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मतदान के लिए आगे बढ़ता देख परिवार के पुरुषों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

वोट चोरी पर अति सक्रियता शशि शेखर ने बताया कि जिस तरह राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और हकियाणा में वोट चोरी को लेकर दावे किए और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, उससे सभी वर्गों में जागरूकता आई और लोग पहले के मुकाबले बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि इसमें सभी दलों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने मत की चोरी नहीं होने देने के लिए आगे आने को मजबूर किया। उन्होंने चुनाव आयोग की कोशिशों को भी एक कारण माना, जिसकी वजह से मत प्रतिशत में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है।

SIR का प्रभाव चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि बिहार में हुई SIR और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी वोटिंग परसेंट बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रक्रियाओं से मतदाताओं में अपने वोट के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा हुई है। इसके अलावा SIR में राज्य में करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से मतदाताओं में जागरूकता आई है।

युवाओं और EBC की भागीदारी दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर ने न्यूज 24 पर एक चर्चा के दौरान कहा कि इस चुनाव में युवाओं ने बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी ली है। उन्होंने कहा कि NDA द्वारा दिखाए गए इस डर का कोई असर युवाओं पर नहीं पड़ा कि तेजस्वी की सरकार आने से जंगलराज की वापसी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर भी नहीं देखने को मिली लेकिन उनके कोर वोटर में बिखराव हुआ है और वह मुखर होकर इस बार वोट करने निकला है।