हार के बाद RJD का EVM पर बड़ा दावा, शेख हसीना को फांसी की सजा से ढाका में हिंसा; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली राजद ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि चुनाव में मतदान से पहले ही ईवीएम में 25 हजार वोट मौजूद थे।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के नेताओं की तरफ से वोट चोरी और ईवीएम हैक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद ने दावा किया है कि चुनाव से पहले ही हर ईवीएम में 25 हजार वोट पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद भी हमारे 25 विधायक जीत गए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद राजधानी ढाका में हिंसा भड़क गई है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं।

देश-दुनिया की बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान पर… 25000 वोट हर EVM में पहले से कैद था; फिर भी हमारे 25 जीते; राजद नेता का बड़ा दावा बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई। इसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम रबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद बाहर आए राजद के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि हर ईवीएम में चुनाव के पहले ही 25 हजार वोट मौजूद थे। पढ़ें पूरी खबर…

शेख हसीना को सजा के बाद ढाका में भड़की हिंसा, ऐक्शन में यूनुस सरकार; कैसे हालात बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद ढाका में हिंसा भड़क उठी है। इसको लेकर यूनुस सरकार ऐक्शन में है और विभिन्न जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा पिछले साल सरकार के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान घातक कार्रवाई के लिए सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने उनके अलावा पूर्व गृह मंत्री असदोज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है। इन दोनों को मानवता के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

चीन के लिए फिर से उड़ान भरेगी एयर इंडिया, 6 साल बाद हो रही शुरुआत भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यक नियमों की पूर्ति और मंजूरी मिलने के बाद 1 फरवरी 2026 से यह उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन ने इस शुरुआत को केवल एक रूट लॉन्च नहीं बल्कि दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक आर्थिक शक्तियों के बीच का एक पुल करार दिया। पढ़ें पूरी खबर…

सऊदी अरब में बड़ा हादसा, मक्का से मदीना जा रहे 43 भारतीयों की मौत सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 43 भारतीयों समेत कुल 45 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। बस एक टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। इसमें सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मारे गए भारतीय हैदराबाद के रहने वाले थे। पढ़ें पूरी खबर…