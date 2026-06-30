केतन मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट, 'सिया के वकील' पर भड़का भाई साहिल; धोखे से साइन कराने का आरोप
केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सिया गोयल के भाई साहिल ने दावा किया है कि उसके वकील होने का दावा करने वाले आशुतोष श्रीवास्तव को गोयल परिवार ने हायर नहीं किया है। उन्होंने श्रीवास्तव पर सिया के साइन धोखे से लेने के आरोप लगाए हैं।
केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। केतन की मंगेतर और आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल ने वकील आशुतोष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गोयल परिवार ने वकील के तौर पर हायर नहीं किया है। बता दें कि आशुतोष श्रीवास्तव की बार मीडिया के सामने आकर सिया गोयल के वकील होने का दावा कर चुके हैं। वहीं साहिल ने कहा कि श्रीवास्तव ने सिया के साइन धोखे से लिए होंगे। साहिल ने आशुतोष श्रीवास्तव पर धमकाने का भी आरोप लगाया है।
साहिल ने वकील पर लगाए गंभीर आरोप
साहिल ने कहा कि उनके परिवार ने विपुल दुशिंग को वकील रखा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार आशुतोष के खिलाफ कोर्ट में याचिका फाइल की है। साहिल ने यह भी बताया कि सिया और केतन के साथ प्रीवेडिंग फोटोशूट के लिए साथ में वह भी बाली जाने वाला था। लेकिन केतन का पासपोर्ट खो जाने की वजह से सबको एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। पुलिस का कहना है कि केतन का पासपोर्ट खो जाना उनकी हत्या के साजिश का ही एक अंग था। आरोप है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट छिपाया था। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि केतन के पासपोर्ट को खोजने के लिए सिया और चेतन की हिरासत बढ़ाना जरूरी है।
कैब ड्राइवर ने बताया पासपोर्ट खोने का किस्सा
बता दें कि सिया, केतन और साहिल 6 जून को बाली ट्रिप पर जाने वाले थे। कैब ड्राइवर ने बताया था कि जब उसने सिया और साहिल को रिसीव किया तो सिया कैब में बैठने को ही तैयार नहीं थी। इसके बाद साहिल ने उसे जबरन बैठाया और दोनों रास्ते में झगड़ते रहे। आगे जाकर उन लोगों ने केतन को रिसीव किया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सिया ने एक फूड प्लाजा पर रुकने को कहा। जब सभी चाय पीने चले गए तो सिया वापस आई और ड्राइवर से कैब का बूट खुलवाया और उसमें से कुछ निकाला। बाद में एयरपोर्ट पहुंचने पर जब केतन का पासपोर्ट नहीं मिला तो पूरी गाड़ी की तलाशी ली गई। लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था।
पुलिस का कहना है कि सिया केतन के साथ बाली इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि चेतन के साथ मिलकर वह पहले ही साजिश रच चुकी थी। इसीलिए सिया केतन को लेकर 18 जून को लोहगढ़ किले पर गई और सुनियोजित साजिश के तहत दोनों ने मिलकर उसे किले से 400 फीट की खाई में धक्का दे दिया। साहिल से जब पूछा गया कि क्या सिया की गिरफ्तारी के बाद उससे कोई बातचीत हुई है। इसपर साहिल ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। साहिल ने कहा इस बारे में जो कुछ भी है, पुलिस कोर्ट में बताएगी।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें