छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा, थरूर को किसने चेताया; पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार की शाम को बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर-कटनी सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में सीधी और भीषण टक्कर हो गई। शशि थरूर का वंशवाद पर लेख खासा चर्चा में है। वहीं, शशि थरूर के वंशवाद वाले लेख पर भाजपा ने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...



छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन; 4 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार की शाम को बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर-कटनी सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में सीधी और भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास उस समय हुई, जब पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही थी। पढ़ें पूरी खबर

क्या है ग्रेटर बांग्लादेश प्लान? पाक-तुर्की संग यूनुस असम पर पका रहे ख्याली पुलाव

पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश अब नया ख्याली पुलाव पका रहा है। वहां मोहम्मद यूनुस की अगुलाई वाली अंतरिम सरकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम को अपने भूभाग में रणनीतिक तौर पर शामिल कर 'ग्रेटर बांग्लादेश' के सपने देख रही है। उनके इस मंसूबे और प्लान का खुलासा पाकिस्तानी और तुर्की प्रतिनिधिमंडल को भेंट की गई एक कलाकृति से हुआ है। पढ़ें पूरी खबर

आपका अंजाम क्या होगा? भाजपा ने थरूर को चेताया, राहुल और तेजस्वी से जोड़ दी बात

शशि थरूर का वंशवाद पर लेख खासा चर्चा में है। इसको लेकर अब भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया भी आई है। पूनावाला ने थरूर को खतरों का खिलाड़ी बनाया है। उन्होंने एक तरफ उनकी तारीफ की है तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है। पढ़ें पूरी खबर

बिहार में फिर NDA सरकार, सर्वे में सीटें छप्परफाड़; भाजपा टॉप, कौन-कौन फ्लॉप

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ओपिनियन पोल आ गया है। IANS-MATRIZE के सर्वे में एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है। एनडीए की इस चुनाव में भारी बहुमत से वापसी हो सकती है और भाजपा से लेकर जेडीयू तक को छप्परफाड़ सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। एजेंसी के अनुसार भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी और उसे 83 से 87 सीटें मिल सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर