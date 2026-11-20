चंदेल के SP धर्मेंद्र कुमार ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा कि कथित तौर पर पी गई शराब काकचिंग जिले के सुगनू से खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि चंदेल में स्थानीय स्तर पर शराब बनाने या कच्ची शराब के उत्पादन की कोई जानकारी नहीं है।

पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के चंदेल जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से तीन दिनों में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये घटना चंदेल जिले के चाकपी कारोंग में स्थानीय स्तर पर बनी शराब पीने के बाद हुई है। पुलिस के अधिकारी इसे संदिग्ध मेथनॉल पॉइज़निंग का मामला बता रहे हैं। इसमें 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 180 मरीज इम्फाल के शिजा हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलाज करा रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रभावित लोग ज़्यादातर चंदेल जिले के चाकपी कारोंग और आस-पास के इलाकों के रहने वाले हैं। इनमें वयस्क से लेकर अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। अस्पताल लाए गए कई लोगों में मेथनॉल पॉइज़निंग के लक्षण दिखे हैं। माना जा रहा है कि यह जहरीला पदार्थ स्थानीय शराब में मिला हुआ था, जिसे पीने से ये लोग बीमार पड़े। शिजा अस्पताल में स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए लगातार मरीज आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को लेकर एक और बस अस्पताल की ओर आ रही है, जिससे मृतकों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने भी शिजा अस्पताल का दौरा किया, ताकि स्थिति का जायजा ले सकें और प्रभावित मरीजों और मेडिकल टीमों से मिल सकें। ANI से बात करते हुए, शिजा अस्पताल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. चेतन हुंडोंगबाम ने बताया, "आज मरीजों के आने से पहले ही हमें सूचना मिली थी कि चंदेल जिले में पॉइज़निंग की कोई घटना हुई है। जब मरीज अस्पताल पहुंचे, तो पता चला कि यह मेथनॉल पॉइज़निंग का मामला है, जो मुख्य रूप से चाकपी कारोंग इलाके से जुड़ा है। अब तक हमारे पास 180 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था।"

हुंडोंगबाम ने बताया कि तीन मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका हीमोडायलिसिस (गुर्दों की सफ़ाई की प्रक्रिया) किया जा रहा है। अस्पताल की क्षमता पर पड़ रहे दबाव का जिक्र करते हुए, डॉ. हुंडोंगबाम ने कहा, "फिलहाल, हमारे पास जो बिस्तर तैयार थे, वे पूरी तरह भर चुके हैं। हमने राज्य स्वास्थ्य विभाग, RIMS और GENIMS से मरीजों के इलाज में मदद मांगी है। हम मरीजों को दूसरे केंद्रों में भेजेंगे, और जिन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें लाइफ सपोर्ट या हीमोडायलिसिस की जरूरत है, उनका इलाज हम यहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां आकर सभी मरीजों को भरोसा दिलाया है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी संभव होगा, वह किया जाएगा।"

इस बीच, चंदेल जिला मुख्यालय के सुमिल लांघु ने बताया कि यह घटना पिछले दो-तीन दिनों में सामने आई है। लांघु ने कहा, "पिछले दो-तीन दिनों में हमें इस घटना के बारे में पता चला। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह शराब पीने की वजह से हुआ है। शराब कहां से आई, इस बारे में मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट के मुताबिक, यह उसी शराब की वजह से हुआ है जिसे उन्होंने पिया था।"