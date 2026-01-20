100 से अधिक महिलाओं की फोटोज; रूसी सीरियल किलर का मोबाइल खुला तो पुलिस के उड़े होश

संक्षेप: गोवा से सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है। यहां रूसी फायर परफॉर्मर एलेक्सी लियोनोव पर दो रूसी महिलाओं की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

गोवा से सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है। यहां रूसी फायर परफॉर्मर एलेक्सी लियोनोव (37 वर्ष) पर दो रूसी महिलाओं की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल, यह मामला जनवरी 2026 की शुरुआत में सामने आया, जब नॉर्थ गोवा के अरंबोल और मोरजिम इलाकों में दो अलग-अलग कमरों से दो रूसी महिलाओं ( एलेना कास्थानोवा (37, गो-गो डांसर) और एलेना वेनीवा (37, बबल आर्टिस्ट)) के शव मिले। दोनों का गला रेता गया था, हाथ रस्सी से बंधे थे, और मौत का तरीका एक जैसा था। पुलिस के अनुसार, एलेक्सी के फोन से 100 से अधिक महिलाओं और दो पुरुषों की तस्वीरें बरामद हुई हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव ने उधार लिए गए पैसों और उधार लिए गए 'रबर के मुकुट' (फायर परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला रबर का क्राउन) को लेकर गोवा में अपनी दो महिला मित्रों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं रूसी नागरिक थीं और आरोपी की दोस्त थीं। इनमें से एक एलेना कास्थानोवा ने आरोपी से कुछ पैसे और एक मुकुट उधार लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दूसरी महिला ने भी पैसे उधार लिए थे।

हालांकि, दोनों पीड़ित महिलाएं एलेक्सी को पैसे और मुकुट वापस नहीं कर पाईं। इससे गुस्साए आरोपी ने 14 और 15 जनवरी को दो अलग-अलग दिनों में उनके कमरों में जाकर उनका गला काट दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये हत्याएं पूर्व नियोजित नहीं थीं, बल्कि उत्तेजना में की गई हत्याएं थीं। उन्होंने यह भी कहा कि एलेक्सी अत्यधिक जुनूनी था और तुरंत भड़क जाता था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि घटना के समय आरोपी नशे की हालत में था या नहीं।

सीरियल किलर? गोवा पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने दावा किया है कि उसने पांच और लोगों की हत्या की है, जिनसे उसका विवाद था, और उसने उनके नाम भी बताए। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि उसके द्वारा बताए गए सभी पांच लोग जीवित हैं। सूत्रों के अनुसार, एलेक्सी मानसिक रूप से बीमार है और हमेशा नशे में रहता है। इतना ही नहीं, जांच में गोवा पुलिस को आरोपी के फोन में 100 से अधिक महिलाओं और दो पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। पुलिस के अनुसार, वह लोगों से जल्दी चिढ़ जाता था, लेकिन उनसे तुरंत दोस्ती भी कर लेता था। पहले भी गोवा में कुछ पुरुषों के साथ मारपीट के मामलों में वह शामिल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था।