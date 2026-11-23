अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, 6 आपराधिक मामलों में HC ने 26 फरवरी तक दी अंतरिम सुरक्षा
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि तीनों मामलों में जांच जारी है। उन्होंने बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत 26 फरवरी 2027 तक या अदालत के अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्ज 6 आपराधिक मामलों में ममता गुट के तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इन मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत की अवधि 26 फरवरी 2027 तक के लिए बढ़ा दी है। सोमवार (23 नवंबर) को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने इस साल मई के बाद से बनर्जी के खिलाफ दर्ज छह मामलों के संबंध में उनकी ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई है।
डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को मिली यह राहत 26 फरवरी 2027 तक या अदालत के अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी। जस्टिस भट्टाचार्य ने इनमें से तीन मामलों में 25 अगस्त को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिसके आधार पर बनर्जी को राहत की अवधि बढ़ाने से इनकार किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन
इन तीन मामलों में राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने अदालत से कहा कि उच्च न्यायालय के 25 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है जो अभी विचाराधीन है। अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए बनर्जी के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका में खामियां हैं।
राज्य ने किया था विरोध
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की ओर से 25 अगस्त को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने के बनर्जी के अनुरोध का विरोध किया। इन तीन मामलों में भवानीपुर, विष्णुपुर और कालीतला थानों में दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में पुलिस को बनर्जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के रवींद्रनगर और विष्णुपुर थानों में दर्ज तीन अन्य मामलों में राज्य सरकार ने दो मामलों की जांच में हुई प्रगति का विवरण देने वाले दस्तावेज अदालत में पेश किए।
शंकरनारायणन ने इन तीन मामलों में बनर्जी को सात सितंबर को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने इस अनुरोध का विरोध किया। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि तीनों मामलों में जांच जारी है। उन्होंने बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत 26 फरवरी 2027 तक या अदालत के अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।