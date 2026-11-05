राहुल गांधी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी FIR की मांग वाली याचिका; सिखों से जुड़ा है मामला

इससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल मौजूद रहे

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिख समुदाय के बारे में कथित तौर पर विवादित टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने नागेश्वर मिश्रा और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर की गई थी। याचिकाकर्ता वाराणसी की एक अदालत द्वारा FIR दर्ज करने की उनकी अर्जी खारिज किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे।

इससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल मौजूद रहे। यह याचिका वाराणसी के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा और अन्य लोगों ने तब दायर की थी, जब सारनाथ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वे अदालत पहुंचे।

क्या है पूरा मामला? 28 नवंबर 2024 को, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM-II) ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि कथित टिप्पणियां संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थीं, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने MP/MLA कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया गया। राहुल गांधी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद वाराणसी की ACJM-IV कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई हुई।

कार्यवाही शुरू करने का कानूनी आधार नहीं ACJM नीरज त्रिपाठी ने यह कहते हुए मामले को फिर से खारिज कर दिया कि कथित घटना की तारीख और समय का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने ACJM-V कोर्ट में एक और रिवीजन याचिका दायर की। राहुल गांधी ने 25 अगस्त को MP/MLA कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर की गई रिवीजन याचिका राजनीतिक कारणों से प्रेरित है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

राहुल ने बताया खुद को सच्चा देशभक्त खुद को एक सच्चा देशभक्त बताते हुए, गांधी ने कहा कि वे सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं, जिसमें सिख समुदाय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों का मकसद सिखों के हितों और उनके योगदान को उजागर करना था। 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने और 'कड़ा' धारण करने का अधिकार है। इसी बयान के जवाब में नागेश्वर मिश्रा ने एक याचिका दायर की।

राहुल की टिप्पणी क्या थी? 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में, राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सिख समुदाय में इस बात को लेकर चिंता है कि क्या उन्हें अपनी पगड़ी और 'कड़ा' पहनने की अनुमति मिलेगी, और क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह चिंता सिर्फ सिख समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि BJP यह नहीं मानती कि यह देश सभी का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक 'यूनियन' (संघ) है—एक ऐसी अवधारणा जिसे संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है—जिसमें अलग-अलग इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शैलियां शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP इस 'यूनियन' वाली अवधारणा को नहीं मानती।