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'100% शुद्ध का दावा नहीं सही...' हाई कोर्ट ने डाबर को दी बड़ी राहत; FSSAI के आदेश पर रोक

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें डाबर को '100 प्रतिशत' दावे वाले शहद, घी और अन्य उत्पाद बेचने से मना किया गया था। सोमवार को FSSAI ने इस तरह का आदेश जारी किया था, जिसे डाबर ने चुनौती दी थी।

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दिल्ली हाई कोर्ट से डाबर को बड़ी राहत।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (शुक्रवार, 07 अगस्त को) डाबर इंडिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डाबर इंडिया को "100% शुद्ध", "100% प्राकृतिक" और "100% ऑर्गेनिक" जैसे दावों वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया था। डाबर इंडिया शहद, गाय का घी और खाने योग्य तेल जैसे खाद्य उत्पाद "100 प्रतिशत" दावों के साथ बेच रहा था। FSSAI ने 3 अगस्त को जारी अपने आदेश में डाबर को "100%" दावों वाले कई उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस अमित महाजन ने 3 अगस्त के FSSAI आदेश को चुनौती देने वाली डाबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, FSSAI और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि पहली नज़र में, FSSAI का यह रोक लगाने वाला नोटिस बिना पक्ष रखने का मौका दिए जारी नहीं किया जाना चाहिए था। प्राधिकरण का कहना था कि ऐसे दावे अस्पष्ट हैं, इनकी निष्पक्ष रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती और इनसे उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना है।

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FSSAI के आदेश में क्या?

खाद्य नियामक FSSAI ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को '100 प्रतिशत' जैसे भ्रामक दावों के साथ उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इनमें शहद, सेब का सिरका, नारियल तेल, तिल का तेल, देसी घी, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। FSSAI ने कहा था कि '100 प्रतिशत' के दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं, क्योंकि ये अस्पष्ट, सत्यापन योग्य नहीं और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।

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15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी

नियामक ने डाबर को ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने और 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची डाबर इंडिया ने अपनी याचिका में कहा था कि FSSAI का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसे कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बगैर जारी किया गया है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि FSSAI के पास इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और मौजूदा आदेश अस्पष्ट, गैर-युक्तिसंगत तथा बिना पर्याप्त विचार के पारित किया गया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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