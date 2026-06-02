Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अन्नामलाई ने छोड़ दी बीजेपी, नितिन नवीन को थमाया इस्तीफा; अब आगे क्या?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पांच पृष्ठों का त्यागपत्र सौंपा। 

अन्नामलाई ने छोड़ दी बीजेपी, नितिन नवीन को थमाया इस्तीफा; अब आगे क्या?

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पांच पृष्ठों का त्यागपत्र सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद चेन्नई के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार, नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में अन्नामलाई ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पार्टी से अलग होने की इच्छा जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वह अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व अन्नामलाई को रोकने की कोशिश कर रहा था और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती थी। उन्हें अगले निर्देश तक दिल्ली न छोड़ने की सलाह भी दी गई थी।

गौरतलब है कि अन्नामलाई के इस्तीफे की अटकलें कुछ महीनों से चल रही थीं, खासकर जब 2025 में उनकी जगह नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके एमजीआर और जयललिता पर दिए गए आक्रामक बयानों से एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में तनाव बढ़ा था, जिसका नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ। मदुरै सहित विभिन्न जगहों पर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाकर उनसे 'अगला अवतार' लेने और 'तमिलनाडु को बचाने' की अपील भी की। इतना ही नहीं, कोयंबटूर में उनके जन्मदिन से पहले लगाए गए बड़े-बड़े पोस्टरों ने भी इस चर्चा को तेज कर दिया था।

ये भी पढ़ें:IPS की नौकरी छोड़ अन्नामलाई क्यों BJP में आए, कैलाश मानसरोवर यात्रा ने बदला मन

बता दें कि अन्नामलाई 2020 में राजनीति में आए और तमिलनाडु भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बने। बताया जा रहा है कि वे एक जन आंदोलन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह भविष्य में किसी नई राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा या नहीं। अन्नामलाई ने कहा है कि वे अगले दो दिनों में अपना भविष्य और रुख पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे।

ये भी पढ़ें:तमिलनाडु में होगा विजय vs अन्नामलाई? दोहरा सकता है MGR और करुणानिधि वाला इतिहास

बताया जा रहा है कि अन्नामलाई का इस्तीफा तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। खासकर अभिनेता से राजनेता बने विजय के तेजी से उभरने के बाद राज्य की राजनीति में हो रहे बदलावों के बीच यह घटनाक्रम और अहम हो गया है। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनका मानना है कि विजय के राजनीतिक उदय के साथ तमिलनाडु में द्रविड़ युग का अंत हो चुका है। कहा जा रहा है कि आज प्रदेश में विजय का मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। केवल भाषा के मुद्दों पर केंद्रित पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी। राज्य का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।