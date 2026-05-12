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मंत्रियों की यात्राओं पर लगाम, अफसरों को निर्देश; ईंधन बचाने के लिए बड़ी तैयारी में जुटी सरकार

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पीएम मोदी ने देश के लोगों से तेल बचाने की अपील की है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम की भी अपील गई है। अब सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों पर भी ऐसी ही पाबंदियां लागू करने जा रही है।

मंत्रियों की यात्राओं पर लगाम, अफसरों को निर्देश; ईंधन बचाने के लिए बड़ी तैयारी में जुटी सरकार

पीएम मोदी ने देश के लोगों से तेल बचाने की अपील की है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम की भी अपील गई है। अब सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों पर भी ऐसी ही पाबंदियां लागू करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि शीर्ष स्तर पर इन उपायों को लागू करके लोगों के लिए उदाहरण सेट करना चाहती है। सरकार चाहती है कि वर्चुअल मीटिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ईंधन सप्लाई और बढ़ते आयात शुल्क पर लगाम के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। इसके अलावा भव्य सरकारी आयोजनों पर भी लगाम की तैयारी है।

मंत्रियों से मांगी गई है योजना
इस मामले में मंत्रियों से कहा गया है कि वह अपनी योजना बनाकर दें। न्यूज 18 के मुताबिक इसमें तेल की खपत कम करने पर जोर देने की बात कही गई है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वह गैर-जरूरी घरेलू और विदेशी यात्राओं पर तत्काल रोक लगाएं या इसे सीमित करें। सेमिनार और कांफ्रेंस को वीडियो कांफ्रेंस मोड पर ले जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नए कर्तव्य भवन कॉम्पलेक्स में काम कर रहे अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वह मेट्रो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें।

विभिन्न विभाग भी इंतजाम में जुटे
इसके अलावा, विभिन्न विभाग वर्क फ्रॉम होम और अन्य हाइब्रिड इंतजाम में जुटे हैं ताकि ऑफिस आने-जाने के तेल का खर्च बचाया जा सके। इसके अलावा, भव्य सरकारी आयोजनों पर भी लगाने की भी तैयारी चल रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर कुकिंग गैस के इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। निजी क्षेत्रों और आम लोगों के लिए इस तरह के नियम बनाने से पहले, सरकार अपने स्तर पर इसे लागू करना चाहती है।

आयोजनों और शादियों के लिए सीमा
सरकार कार-पूलिंग, वाहनों के अनावश्यक इस्तेमाल, निजी कंपनियों में रिमोट वर्क को बढ़ावा देने के बारे में भी चर्चा कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन चीजों पर भी विचार किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों और बड़ी शादियों के लिए सीमा तय की जाए। हालांकि यह अभी सिर्फ विचार के स्तर पर है और हालात ज्यादा खराब होने पर इसे लागू करने की योजना है।

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क्या बढ़ सकते हैं तेल के दाम?
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि समस्या, आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि ईंधन के मैनेजमेंट की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लगातार आश्वस्त किया है कि भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त रिजर्व मौजूद है। मंत्री के मुताबिक 60 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिन की एलपीजी उपलब्ध है। अधिकारियों के मुताबिक वित्त मंत्रालय यह निगरानी करने में जुटा है कि अगर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट बना रहता है तो कितने समय तक इससे जूझा जा सकता है। इसके मुताबिक तेल और गैस के दाम बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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