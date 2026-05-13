भारत को होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का 'ग्रीन सिग्नल', इंडिया आए ईरानी मंत्री बोले- ...ऐसा नहीं कर रहे

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और घरेलू स्तर पर तेल संकट की स्थिति के बीच ईरान ने भारत को बड़ी राहत दी है। ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि उनके देश ने होर्मुज स्ट्रेट से कई भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति प्रदान की है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और घरेलू स्तर पर तेल संकट की स्थिति के बीच ईरान ने भारत को बड़ी राहत दी है। ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि उनके देश ने होर्मुज स्ट्रेट से कई भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति प्रदान की है। गरीबाबादी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि अब तक 11 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। कुछ अन्य भारतीय जहाजों को भी गुजरने की अनुमति देने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान यह सुविधा केवल भारत को ही दे रहा है। गरीबाबादी ने जोर देते हुए कहा कि हम अन्य किसी देश के मामले में ऐसा नहीं कर रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने अपने पड़ोसी देशों पर हमले की किसी भी आरोप से इनकार किया। उप विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में से केवल एक देश ही ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वह अपने पड़ोसियों पर हमलों की निंदा करे। उन्होंने कहा कि हमने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं किया। उन्होंने ही अमेरिका को क्षेत्र सौंप दिया है। वहीं से ईरान पर हजारों हमले किए गए। हमने संयुक्त राष्ट्र के लिए 500 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें हर हमले का विवरण है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

काजेम गरीबाबादी ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पश्चिम एशिया में शांति का समर्थन करता रहा है और नई दिल्ली द्वारा की गई किसी भी पहल का ईरान स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पहल का स्वागत करते हैं। पहले मिस्र, कतर और ओमान ने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान ने पहल की, हमने स्वागत किया। मध्यस्थ केवल सुविधा प्रदान करते हैं। भारत शांति का पक्षधर है। भारत जो भी भूमिका निभाएगा, हम उसका स्वागत करेंगे।

इससे पहले भारत द्वारा 14-15 मई 2026 को आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले ईरान ने ब्रिक्स के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। काजेम गरीबाबादी ने कहा कि हम ब्रिक्स घोषणा-पत्र के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन सफल हो। हम यह संदेश नहीं देना चाहते कि ब्रिक्स विभाजित है।