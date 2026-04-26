किसानों को ₹9 हजार सालाना, लंदन में नीलाम होगा जयपुर शाही परिवार का ‘सुपरकंप्यूटर’, टॉप-5

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी ने राज्य की जनता के लिए अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना कर दिया जाएगा।

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के लिए अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना कर दिया जाएगा। रविवार को बनगांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अभियान के तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को भाजपा सरकार मदद करेगी, ताकि वे लखपति दीदी बन सकें और हर साल एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर सकें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल की बेटियां अपने मन के अनुसार रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

किसान सम्मान निधि बढ़कर होगी 9 हजार रुपये सालाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रविवार को बड़ा ऐलान किया। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर सालाना 9 हजार रुपये कर दिया जाएगा। वर्तमान में पूरे देश में किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये के तीन किस्तों में बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं। बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

BJP हर गुंडे और बलात्कारी को ढूंढ निकालेगी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने TMC पर राज्य की महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो हर गुंडे और बलात्कारी को ढूंढ-ढूंढकर सजा दिलाएगी। पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार के शासन को 'जंगल राज' बताया। संदेशखाली में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं TMC के जंगल राज की सबसे बड़ी शिकार हैं। युवा महिलाएं लापता हो रही हैं। 4 मई के बाद भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा और अवसर दोनों देगी। पढ़ें पूरी खबर...

बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का आतंक राज: राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि TMC गुंडों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसनसोल में बेरहमी से की गई इस हत्या का शिकार चटर्जी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रसेनजीत पुइतांडी के करीबी सहयोगी थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी हिंसक राजनीति के सामने नहीं झुकेगी जो भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करती है। पढ़ें पूरी खबर...

लंदन में नीलाम होगा जयपुर शाही परिवार का ‘सुपरकंप्यूटर’ जयपुर के शाही संग्रह की एक दुर्लभ 17वीं शताब्दी की वस्तु ( विशाल पीतल का एस्ट्रोलेब) 29 अप्रैल को लंदन के सोथबी नीलामी घर में नीलाम होने जा रहा है। विशेषज्ञों ने इस खगोलीय गणना यंत्र को उस दौर का ‘सुपरकंप्यूटर’ और ‘प्राचीन स्मार्टफोन’ करार दिया है। सोथबी के इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट विभाग के प्रमुख बेनेडिक्ट कार्टर ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभ खगोलीय उपकरण बताया। यह यंत्र जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के निजी संग्रह से जुड़ा है, जिसके बाद यह महारानी गायत्री देवी के पास रहा। अब पहली बार इसे सार्वजनिक नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...