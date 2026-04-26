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किसानों को ₹9 हजार सालाना, लंदन में नीलाम होगा जयपुर शाही परिवार का ‘सुपरकंप्यूटर’, टॉप-5

Apr 26, 2026 07:00 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी ने राज्य की जनता के लिए अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना कर दिया जाएगा।

किसानों को ₹9 हजार सालाना, लंदन में नीलाम होगा जयपुर शाही परिवार का ‘सुपरकंप्यूटर’, टॉप-5

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के लिए अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना कर दिया जाएगा। रविवार को बनगांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अभियान के तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को भाजपा सरकार मदद करेगी, ताकि वे लखपति दीदी बन सकें और हर साल एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर सकें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल की बेटियां अपने मन के अनुसार रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

किसान सम्मान निधि बढ़कर होगी 9 हजार रुपये सालाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रविवार को बड़ा ऐलान किया। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर सालाना 9 हजार रुपये कर दिया जाएगा। वर्तमान में पूरे देश में किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये के तीन किस्तों में बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं। बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

BJP हर गुंडे और बलात्कारी को ढूंढ निकालेगी

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने TMC पर राज्य की महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो हर गुंडे और बलात्कारी को ढूंढ-ढूंढकर सजा दिलाएगी। पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार के शासन को 'जंगल राज' बताया। संदेशखाली में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं TMC के जंगल राज की सबसे बड़ी शिकार हैं। युवा महिलाएं लापता हो रही हैं। 4 मई के बाद भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा और अवसर दोनों देगी। पढ़ें पूरी खबर...

बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का आतंक राज: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि TMC गुंडों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसनसोल में बेरहमी से की गई इस हत्या का शिकार चटर्जी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रसेनजीत पुइतांडी के करीबी सहयोगी थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी हिंसक राजनीति के सामने नहीं झुकेगी जो भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करती है। पढ़ें पूरी खबर...

लंदन में नीलाम होगा जयपुर शाही परिवार का ‘सुपरकंप्यूटर’

जयपुर के शाही संग्रह की एक दुर्लभ 17वीं शताब्दी की वस्तु ( विशाल पीतल का एस्ट्रोलेब) 29 अप्रैल को लंदन के सोथबी नीलामी घर में नीलाम होने जा रहा है। विशेषज्ञों ने इस खगोलीय गणना यंत्र को उस दौर का ‘सुपरकंप्यूटर’ और ‘प्राचीन स्मार्टफोन’ करार दिया है। सोथबी के इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट विभाग के प्रमुख बेनेडिक्ट कार्टर ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभ खगोलीय उपकरण बताया। यह यंत्र जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के निजी संग्रह से जुड़ा है, जिसके बाद यह महारानी गायत्री देवी के पास रहा। अब पहली बार इसे सार्वजनिक नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में सरकारी नौकरी 30 लाख में बिक रही!

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में ‘सॉल्वर गैंग’ की भूमिका उजागर हुई है। अब तक बिहार के पांच जिलों में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। EOU ने BPSC से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े नामों पर कार्रवाई की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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