बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी! अहमहाबाद-मुंबई रूट के अलावा इन दो शहरों को भी जोड़ने का नया प्लान

अहमदाबाद और मुंबई के बीच देश का पहला बुलेट ट्रेन चलाने के लिए इस रूट पर तेजी से काम हो रहा है। इस बीच, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दो बड़े तीर्थस्थलों के बीच भी नई बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 240 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाने की भी योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे बुलेट ट्रेन नेटवर्क के तहत पंजाब के अमृतसर से जम्मू-कश्मीर के जम्मू के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए शुरू हुई वंदे भारत सेवा के बाद, यह जम्मू-कश्मीर के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा। इस रूट के चालू होने से दो तीर्थस्थल जुड़ जाएंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जबकि जम्मू से 43 किमी दूर कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है।

राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल प्राधिकरण ने प्रस्तावित अमृतसर-जम्मू हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (HSR) के लिए 'संरेखण और हवाई सर्वेक्षण हेतु अंतिम सर्वेक्षण' हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं। अमृतसर और जम्मू, दोनों क्रमशः पंजाब और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमृतसर-जम्मू कॉरिडोर के लिए फिलहाल स्टडी कराई गई है, जिसमें रूट डेवलपमेंट के लिए अंतिम सर्वेक्षण होना अभी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रूट का अंतिम संरेखण डिज़ाइन तैयार करने के लिए एरियल लिडार तकनीक का उपयोग करके अंतिम सर्वेक्षण किया जाएगा।

नए रूट की स्टडी कराई जा रही NHSRCL के दस्तावेजों में कहा गया है, “बढ़ती यात्री माँग को पूरा करने और प्रमुख शहरों/वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधि केंद्रों के बीच हाई-स्पीड रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, अमृतसर-जम्मू के बीच एक HSR कॉरिडोर का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, वांछित अनिवार्य बिंदु और प्रमुख सार्वजनिक केंद्र शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए, NHSRCL इन कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।”