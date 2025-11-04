Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBig News on Bullet Train After Mumbai To Ahmedabad, Modi Government Planning to connect Amritsar To Jammu with new route
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी! अहमहाबाद-मुंबई रूट के अलावा इन दो शहरों को भी जोड़ने का नया प्लान

बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी! अहमहाबाद-मुंबई रूट के अलावा इन दो शहरों को भी जोड़ने का नया प्लान

संक्षेप: हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए शुरू हुई वंदे भारत सेवा के बाद, यह जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा तोहफा होगा। इस रूट के चालू होने से दो तीर्थस्थल जुड़ जाएंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जबकि जम्मू से 43 किमी दूर कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है।

Tue, 4 Nov 2025 09:39 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद और मुंबई के बीच देश का पहला बुलेट ट्रेन चलाने के लिए इस रूट पर तेजी से काम हो रहा है। इस बीच, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दो बड़े तीर्थस्थलों के बीच भी नई बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 240 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाने की भी योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे बुलेट ट्रेन नेटवर्क के तहत पंजाब के अमृतसर से जम्मू-कश्मीर के जम्मू के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए शुरू हुई वंदे भारत सेवा के बाद, यह जम्मू-कश्मीर के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा। इस रूट के चालू होने से दो तीर्थस्थल जुड़ जाएंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जबकि जम्मू से 43 किमी दूर कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल प्राधिकरण ने प्रस्तावित अमृतसर-जम्मू हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (HSR) के लिए 'संरेखण और हवाई सर्वेक्षण हेतु अंतिम सर्वेक्षण' हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं। अमृतसर और जम्मू, दोनों क्रमशः पंजाब और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमृतसर-जम्मू कॉरिडोर के लिए फिलहाल स्टडी कराई गई है, जिसमें रूट डेवलपमेंट के लिए अंतिम सर्वेक्षण होना अभी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रूट का अंतिम संरेखण डिज़ाइन तैयार करने के लिए एरियल लिडार तकनीक का उपयोग करके अंतिम सर्वेक्षण किया जाएगा।

नए रूट की स्टडी कराई जा रही

NHSRCL के दस्तावेजों में कहा गया है, “बढ़ती यात्री माँग को पूरा करने और प्रमुख शहरों/वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधि केंद्रों के बीच हाई-स्पीड रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, अमृतसर-जम्मू के बीच एक HSR कॉरिडोर का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, वांछित अनिवार्य बिंदु और प्रमुख सार्वजनिक केंद्र शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए, NHSRCL इन कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।”

ये भी पढ़ें:बुलेट ट्रेन को लेकर खुशखबरी; कब भरेगी फर्राटा, रेल मंत्री ने बता दी तारीख

इस वर्ष जुलाई में, सरकार ने संसद को बताया था कि उसकी भारत में एचएसआर नेटवर्क का विस्तार एमएएचएसआर (मुंबई-अहमदाबाद) कॉरिडोर से आगे करने की योजना है ताकि वाणिज्यिक, आर्थिक और पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बढ़ती यात्री मांग को पूरा किया जा सके।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Bullet Train Jammu And Kashmir News Punjab
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।