पाकिस्तान सीमा पर चलेगा बुलडोजर, 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध निर्माण गिराने के आदेश

भारत-पाक सीमा के 15 KM के दायरे में सभी अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए जारी किए सख्त आदेश। पूरी खबर पढ़ें।

गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक कड़ा कदम उठाया है। बुधवार को उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध ढांचों को गिराने के आदेश दिए गए हैं।

मुख्य घोषणा और निर्देश गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0-15 किलोमीटर के भीतर अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संवेदनशील क्षेत्र में मौजूद सभी अनधिकृत और अवैध निर्माणों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। गृह मंत्री ने यह सख्त आदेश राजस्थान के अपने दौरे के दौरान जारी किया। ज्ञात हो कि राजस्थान की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेटों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेनदेन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्तपोषण स्रोतों की जांच करने, फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है।

इस फैसले के मुख्य उद्देश्य अमित शाह को राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर उनके सख्त रुख के लिए जाना जाता है। अधिकारियों से की गई अपील के अनुसार, इस कदम का मुख्य लक्ष्य इन गतिविधियों को सख्ती से कुचलना है।

सीमा पार से होने वाली घुसपैठ।

नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण।

टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद का वित्तपोषण) और अन्य सीमा पार अपराध।

मंगलवार को बीकानेर में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए शाह ने भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान के बॉर्डर जिलों में सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों का मूल्यांकन किया। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और पांच सीमावर्ती जिलों - बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और फलोदी के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान विकसित करने का निर्देश दिया गया है ताकि ये समस्याएं दोबारा न उभरें। शाह ने नागरिकों, सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया।

'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (वीवीपी)-II के सफल कार्यान्वयन अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री ने अवैध निर्माणों, विशेष रूप से आंतरिक सीमाओं के 0 से 15 किलोमीटर के भीतर, के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति को सख्ती से लागू करने और ऐसी सभी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य तंत्र को शामिल करते हुए सीमा प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "अंतिम छोर के शासन को मजबूत करने, आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने, बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने और सीमावर्ती आबादी का समर्थन करने के लिए 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (वीवीपी)-II के सफल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।"

बैठक में शाह ने सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और साइबर अपराधों से निपटने के लिए '1930' कॉल सेंटर के प्रभावी उपयोग का आह्वान किया। बयान में कहा गया है, "इन मुद्दों पर दो महीने बाद फिर से समीक्षा और प्रतिक्रिया ली जाएगी; इसलिए, जिलों को परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।"

भारत-पाकिस्तान सीमा की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र से गुजरने वाली वास्तविक सीमा (LoC) भी शामिल है।

पाकिस्तान लंबे समय से भारत में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देता रहा है। इसी खतरे से निपटने के लिए भारत अपनी सीमाओं की गश्त और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर भारी निवेश कर रहा है। इसके अलावा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ 'प्रॉक्सी ताकतों' को समर्थन देता रहा है। पाकिस्तान इस्लामी चरमपंथियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने में मदद करता है।

सरकार के इस ताजा फैसले को पिछले साल हुए गंभीर तनाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए एक हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू पर्यटक शामिल थे। इस घटना के बाद दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के रिश्ते दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। यह नया आदेश भारत सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों को पूरी तरह से सुरक्षित कर घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों के हर संभावित रास्ते को बंद किया जा रहा है।