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महाविनाशक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा भारत, 10000 KM की मारक क्षमता; पूरी दुनिया की नींद उड़ी

May 07, 2026 01:14 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत जल्द ही 10,000 किमी रेंज वाली महाविनाशक 'अग्नि-6' मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। MIRV तकनीक से लैस यह ICBM भारत को ग्लोबल सुपरपावर की कतार में सबसे आगे खड़ा करेगी। जानिए इस ब्रह्मास्त्र की खूबियां।

महाविनाशक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा भारत, 10000 KM की मारक क्षमता; पूरी दुनिया की नींद उड़ी

भारत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि' के लेटेस्ट और सबसे घातक वर्जन के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। संस्कृत में 'अग्नि' का अर्थ 'आग' होता है और यह मिसाइल अपने नाम के अनुरूप ही रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाली है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जो भारत की रणनीतिक ताकत को पूरी तरह से बदलकर रख देगी।

इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के एलीट क्लब में भारत

वर्तमान में दुनिया के केवल पांच देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) की ताकत है। ये देश हैं-

  1. अमेरिका
  2. रूस
  3. चीन
  4. फ्रांस
  5. ब्रिटेन

अब इस सूची में भारत भी अपनी 'अग्नि-6' के साथ अपनी स्थिति बेहद मजबूत करने जा रहा है।

अग्नि-6 की मुख्य खासियतें

Agni-VI भारत की 'नेक्स्ट जनरेशन' मिसाइल है, जिसे खास तौर पर भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

मारक क्षमता: इस मिसाइल की संभावित मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी।

वैश्विक पहुंच: इतनी लंबी दूरी की रेंज के साथ, भारत की रणनीतिक पहुंच अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह जाएगी, बल्कि यह वैश्विक स्तर की हो जाएगी। इसी ने पूरी दुनिया की नींद उडा दी है।

MIRV टेक्नोलॉजी: मिसाइल का ब्रह्मास्त्र

अग्नि-6 की सबसे बड़ी और गेम-चेंजिंग खूबी इसकी MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल) तकनीक है।

एक मिसाइल, कई निशाने: इस तकनीक का मतलब है कि एक ही मिसाइल उड़ान भरने के बाद अलग-अलग दिशाओं में कई हथियार दाग सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकती है।

दिग्गजों के बराबर भारत: यह एडवांस तकनीक अब तक मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ही मौजूद थी। लेकिन अग्नि-6 के साथ, भारत अब तकनीकी रूप से ठीक उसी स्तर पर खड़ा हो रहा है।

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एक नए युग की शुरुआत

अग्नि-6 का यह विकास केवल एक रक्षा उपकरण का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारत को एक नए दौर में ले जा रहा है। गाइडेड मिसाइल तकनीक और 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता यह साबित करती है कि भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि 'ग्लोबल पावर' के पैमाने पर एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है।

यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अजेय बनाने और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में उसे सबसे आगे खड़ा करने का एक स्पष्ट संकेत है। इस मिसाइल का परीक्षण कब होगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। यह एक रणनीतिक वजह भी हो सकती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चेतावनी क्षेत्र के लिए 'नोटिस टू एयर मिशन्स' यानी नोटम जारी किया गया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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