गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई खोलेगा हर राज, कोर्ट ने अनमोल को 11 दिनों की NIA रिमांड पर भेजा

संक्षेप: गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्टेशन के बाद भारत पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटों बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया।

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासन (डिपोर्टेशन) के बाद भारत पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटों बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। अनमोल बिश्नोई एनसीपी नेता और पूर्व महाराष्ट्र मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है। उस पर राजस्थान सहित कई राज्यों में उसके खिलाफ कुल 31 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है।

बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार अनमोल को NIA ने शाम करीब 5 बजे विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया। NIA ने अनमोल बिश्नोई को 15 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की थी।

गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या सहित कई बड़े अपराधों में वांछित अनमोल बिश्नोई को मंगलवार को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया था। वह पिछले साल नवंबर 2024 से अमेरिका में हिरासत में था। साल 2022 से फरार चल रहा अनमोल अमेरिका में रहते हुए अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी सिंडिकेट को संचालित कर रहा था। प्रत्यर्पण के बाद वह इस गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी बन गया है।