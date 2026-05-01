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हर दिन 100 उड़ानें रद्द करेगी एयर इंडिया! महंगा ईंधन और पाकिस्तान की वजह से आया संकट?

May 01, 2026 09:19 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आसमान छूती जेट ईंधन (ATF) की कीमतों और पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने के कारण एयर इंडिया हर दिन 100 उड़ानें रद्द करने जा रही है। जानिए इस फैसले का आपकी अमेरिका-यूरोप यात्रा पर क्या असर पड़ेगा।

हर दिन 100 उड़ानें रद्द करेगी एयर इंडिया! महंगा ईंधन और पाकिस्तान की वजह से आया संकट?

विमानन ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की आसमान छूती कीमतों के कारण एयरलाइंस पर अपनी सेवाओं को सीमित करने का भारी दबाव है। इसी के चलते देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर रोजाना लगभग 100 उड़ानों में कटौती करने जा रही है।

उड़ानों में कटौती और इसका प्रभाव

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1100 उड़ानें संचालित करती है। 100 उड़ानों की कटौती का सबसे भारी असर जून महीने में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर देखने को मिलेगा।

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का बंद होना: एयर इंडिया को अपने प्रतिद्वंद्वी 'इंडिगो' की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काफी बड़ा है। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने की वजह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत और क्रू (चालक दल) का खर्च काफी बढ़ गया है।

अतिरिक्त पड़ाव: लंबे रास्तों के कारण उत्तरी अमेरिका के शहरों में जाने वाली उड़ानों को अब बीच में वियना या स्टॉकहोम में रुकना पड़ रहा है, जिससे एयरलाइन का खर्च कई गुना बढ़ गया है।

ईंधन की कीमतों का बढ़ता संकट

दोगुने हुए दाम: दिल्ली में एविएशन फ्यूल की कीमत मार्च के मुकाबले अब दोगुनी हो गई है। एयरलाइंस ने सख्त चेतावनी दी है कि कीमतों में और वृद्धि होने पर उड़ानों का संचालन आर्थिक रूप से पूरी तरह से असंभव हो जाएगा।

वैश्विक आंकड़े: 24 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में वैश्विक स्तर पर जेट ईंधन की औसत कीमत 179.46 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो फरवरी के अंत में 99.40 डॉलर थी। यानी इसमें 80% का भारी उछाल आया है।

संचालन लागत पर असर: किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च में ईंधन की हिस्सेदारी 40% तक होती है। ऐसे में कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि सीधे मुनाफे को खत्म कर देती है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए टिकट के दाम बढ़ जाते हैं।

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इंडस्ट्री की चेतावनी और सरकार का रुख

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) शुक्रवार को जेट ईंधन की कीमतों की फिर से समीक्षा करने वाली हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री को डर है कि इससे यह संकट और गहरा हो सकता है।

विमानन कंपनियों की चेतावनी: फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA), जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, उसने सोमवार को ही सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने बढ़ती लागत के इस बोझ को कम करने के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, तो उन्हें अपनी सेवाएं रोकनी पड़ सकती हैं।

सरकारी राहत नाकाफी: हालांकि सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में घरेलू जेट ईंधन की कीमतों में की गई भारी वृद्धि को वापस ले लिया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ईंधन की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है।

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वित्तीय घाटा और कंपनियों पर दबाव

स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- हम ज्यादातर उड़ानों पर अपनी संचालन लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर कीमतों में बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही, तो हमें उड़ानों में और अधिक कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

एयर इंडिया पर पहले से ही 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचित घाटा है। ऐसे में वर्तमान मालिक टाटा संस और उनके रणनीतिक साझेदार सिंगापुर एयरलाइंस पर इस बात का भारी दबाव है कि वे किसी तरह खर्चों पर लगाम कसें और एयरलाइन को वापस आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।

Amit Kumar

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