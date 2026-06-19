बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम, जमीन में गाड़े ड्रमों से मिले 18 जिंदा बम, इलाके में हड़कंप
West Bengal News: दक्षिण 24 परगना जिले के धोला थाना क्षेत्र के आबाद भगवानपुर इलाके में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बुधवार देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने जमीन में गाड़े गए दो बड़े ड्रमों से कुल 18 जिंदा बम बरामद किए हैं।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के धोला थाना क्षेत्र के आबाद भगवानपुर इलाके में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बुधवार देर रात दो बड़े ड्रमों में छिपाकर रखे गए कुल 18 जिंदा बम बरामद किए हैं। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सैदुल कायल और जाफिर कायल समेत अन्य शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे धोला हाट पुलिस स्टेशन की टीम नियमित गश्त पर निकली थी। इलाके में कुछ संदिग्ध युवकों की हलचल देखकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जैसे ही पुलिस टीम उनके पास पहुंची, सभी संदिग्ध भागने लगे। पुलिस ने तुरंत उनका पीछा किया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद छह लोगों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों के बताए मुताबिक पुलिस टीम एक घर के बगल वाली खाली जमीन पर पहुंची। वहां मिट्टी में गाड़े गए दो बड़े ड्रम निकाले गए। इन ड्रमों को खोलने पर अंदर से 18 जिंदा बम बरामद किए गए। बमों की संख्या और उनकी स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। सभी बम सक्रिय अवस्था में थे और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा गया था।
जांचकर्ताओं का प्रारंभिक अनुमान है कि ये बम किसी बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने या तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा किए गए थे। इलाके की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह बरामदगी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी बाकी है।
गुरुवार को सभी छह आरोपियों को काकद्वीप कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सैदुल कायल को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि बाकी पांच आरोपियों, जिनमें जाफिर कायल भी शामिल हैं, को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब इन आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश कर रही है।
धोला हाट पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि बरामद बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को बुलाया गया। बाद में सभी बमों को निष्क्रिय कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं, इस घटना की खबर फैलते ही पूरे आबाद भगवानपुर इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश और डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और इलाके में गश्ती बढ़ा दी है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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