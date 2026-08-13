परिसीमन पर थलपति विजय का बड़ा दांव; PM मोदी को लिखी चिट्ठी, एक सलाह और दोहरी मांग?
थलपति विजय ने पत्र में प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि राज्यों को दी गई लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा संख्या का स्तर पर ही स्थाई किया जाना चाहिए।इसका मतलब है कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा ही बनाए रखना चाहिए।
भले ही संसद का मॉनसूत्र सत्र समाप्त हो गया हो और फिलहाल परिसमीन बिल लटक गया हो लेकिन इस पर सियासत अभी चालू है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने थलपति विजय ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार (13 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या को स्थायी रूप से 543 बनाए रखने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किया जाए।
उन्होंने PM मोदी का ध्यान 12 अगस्त, 2026 को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के साथ-साथ महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव की ओर दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि "लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या को स्थायी रूप से 543 कर दिया जाना चाहिए।" विजय ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुए इसे लागू करने के वास्ते आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जाने का भी उनसे अनुरोध किया।
543 सीटें ही स्थायी की जानी चाहिए
उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि राज्यों को दी गई लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा संख्या का स्तर पर ही स्थाई किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बनाए रखा जाना चाहिए। CM विजय ने प्रस्ताव का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। इसके अलावा, विधानसभा के प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह पक्का करने की मांग की गई है कि महिलाओं को आने वाले लोकसभा के आम चुनावों और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
पीएम से दो मांगें क्या?
उन्होंने पीएम मोदी को लिखा, "मैं तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की एक कॉपी साथ में भेज रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव पर विचार करें और इस बारे में ज़रूरी संवैधानिक बदलाव लाएं।" बता दें कि 12 अगस्त को, तमिलनाडु विधानसभा में इस बात पर चर्चा हुई कि जनगणना के बाद, दक्षिणी राज्यों को सीटें गंवानी पड़ सकती हैं (अगर सीटों के बंटवारे के विषय को कवर करने वाला आर्टिकल 81 (2)(a) लागू होता है) जैसा कि 1967 में हुआ था, जब तमिलनाडु में MP सीटों की संख्या 41 से घटाकर 39 कर दी गई थी।
दक्षिणी राज्यों को दंडित न किया जाए
पत्र में थलपति विजय ने लिखा है कि 1971 के बाद की आबादी के आधार पर कोई भी परिसीमन, जो मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को बदलता है, दक्षिणी राज्यों के साथ हमेशा के लिए अन्याय करेगा क्योंकि इन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से लागू किया है, अच्छी आर्थिक ग्रोथ हासिल की है, सही हेल्थकेयर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाई हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे काम के लिए हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।