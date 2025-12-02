Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBig Lapses by Air India Plane flew without safety certificate for whole month, staff suspended
एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के महीने भर उड़ता रहा विमान; कई स्टाफ सस्पेंड

एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के महीने भर उड़ता रहा विमान; कई स्टाफ सस्पेंड

संक्षेप:

कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो यह वेरिफाई करता है कि विमान लगातार इस्तेमाल के लिए सभी सेफ्टी और मेंटेनेंस की जरूरतों को पूरा करता है।

Tue, 2 Dec 2025 06:02 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एयर इंडिया की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। उसका एक विमान बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के ही महीने भर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उड़ान भरता रहा और मुसाफिरों लाता-ले जाता रहा। इस घटना का पता एयरलाइन के इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस से चला, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) को तुरंत रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया के एक A320 एयरक्राफ्ट ने नवंबर महीने में बिना वैलिड एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के कई उड़ानें भरीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस चूक पर एयर इंडिया ने कहा है कि जरूरी सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में हुई लापरवाही और चूक में शामिल सभी अधिकारियों को इस घटना की समीक्षा किए जाने तक सस्पेंड कर दिया गया है। एयर इंडिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उसने DGCA को इस चूक के बारे में बताया है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड के प्रति अपने कमिटमेंट पर ज़ोर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि इस गड़बड़ी का पता अंदरूनी तौर पर चला है और मामले में कारण और जवाबदेही तय करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:एयरबस की गाइडलाइन से एयर इंडिया की फ्लाइट पर कितना असर, एयरलाइन कंपनी ने बताया

एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट जरूरी

कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो यह वेरिफाई करता है कि विमान लगातार इस्तेमाल के लिए सभी सेफ्टी और मेंटेनेंस की जरूरतों को पूरा करता है। यह सर्टिफिकेट, जो एक साल के लिए वैलिड है, एयरक्राफ्ट की कंडीशन और रिकॉर्ड्स की पूरी समीक्षा के बाद जारी किया जाता है। नियमों के मुताबिक इसे हर साल रिन्यू किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:43 साल पुराने विमान की कहानी; 13 बरस तक रहा लापता, एयर इंडिया ने अब उसे बेच दिया

आगे रिव्यू होना बाकी है

इंडिया टुडे के मुताबिक, जिस एयरक्राफ़्ट पर ये घटना हुई है, वह एयरबस A320 था। इस विमान ने नवंबर में इस सर्टिफ़िकेशन के बिना कई उड़ानें भरीं। रेगुलेटरी ब्रीच का पता एयर इंडिया के रेगुलर कम्प्लायंस चेक से चला और उस समय इसका किसी बाहरी ऑडिट या रेगुलेटरी इंस्पेक्शन से कोई लेना-देना नहीं था। एयर इंडिया ने कहा, "इस फ़ैसले से जुड़े सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, और आगे रिव्यू होना बाकी है," और कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन कम्प्लायंस प्रोटोकॉल से किसी भी तरह के बदलाव को "बहुत गंभीरता से" लेता है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Air India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।