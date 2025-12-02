एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के महीने भर उड़ता रहा विमान; कई स्टाफ सस्पेंड

संक्षेप: कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो यह वेरिफाई करता है कि विमान लगातार इस्तेमाल के लिए सभी सेफ्टी और मेंटेनेंस की जरूरतों को पूरा करता है।

एयर इंडिया की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। उसका एक विमान बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के ही महीने भर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उड़ान भरता रहा और मुसाफिरों लाता-ले जाता रहा। इस घटना का पता एयरलाइन के इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस से चला, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) को तुरंत रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया के एक A320 एयरक्राफ्ट ने नवंबर महीने में बिना वैलिड एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के कई उड़ानें भरीं हैं।

इस चूक पर एयर इंडिया ने कहा है कि जरूरी सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में हुई लापरवाही और चूक में शामिल सभी अधिकारियों को इस घटना की समीक्षा किए जाने तक सस्पेंड कर दिया गया है। एयर इंडिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उसने DGCA को इस चूक के बारे में बताया है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड के प्रति अपने कमिटमेंट पर ज़ोर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि इस गड़बड़ी का पता अंदरूनी तौर पर चला है और मामले में कारण और जवाबदेही तय करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट जरूरी कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो यह वेरिफाई करता है कि विमान लगातार इस्तेमाल के लिए सभी सेफ्टी और मेंटेनेंस की जरूरतों को पूरा करता है। यह सर्टिफिकेट, जो एक साल के लिए वैलिड है, एयरक्राफ्ट की कंडीशन और रिकॉर्ड्स की पूरी समीक्षा के बाद जारी किया जाता है। नियमों के मुताबिक इसे हर साल रिन्यू किया जाना चाहिए।