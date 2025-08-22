big lapse in security of Parliament House man enter Rajya Sabha House by jumping over the wall रेल भवन की तरफ से दीवार फांदा, गरुड़ द्वार तक पहुंचा; संसद भवन की सुरक्षा में फिर कैसे हुई चूक, India News in Hindi - Hindustan
Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 22 Aug 2025 12:35 PM
संसद भवन की सुरक्षा में फिर एक बार चूक का मामला सामने आया है। आज सुबह एक व्यक्ति ने राज्यसभा भवन में अनधिकृत तरीके से घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। यह घटना सुबह 6 बजे की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, रेल भवन की तरफ से दीवार कूद कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था।

वहीं, राज्यसभा के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "आज सुबह 6 बजे एक व्यक्ति ने अनधिकृत तरीके से इमारत में घुसने का प्रयास किया। उसे पकड़ लिया गया है।"

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान और उसके मकसद के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

आपको बता दें कि आज से ठीक एक साल पहले शुक्रवार के ही दिन यानी कि 16 अगस्त को एक युवक दीवार फांद कर संसद भवन परिसर में कूद गया था। वह युवक रेड क्रॉस रोड की तरफ से दीवार फांद कर लोकसभा की ओर परिसर में कूदा था। कुछ कर्मचारीयों ने उसे दीवार से कूदते हुए देख लिया था। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

पिछले साल से ही केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली जा रही है।

