प्रियंका गांधी के बेटे को बड़ा झटका, प्रदर्शनी जो गए थे दिखाने, उसे ही कर दिया बाहर: थमाया अल्टीमेटम
बीकानेर हाउस प्रशासन ने रेहान वाड्रा की कई तस्वीरों को प्रदर्शनी से पहले ही हटा दिया है। नो आइडिया इज़ फाइनल (No Idea is Final) नाम की इस प्रदर्शनी का प्रीव्यू बुधवार को हुआ और यह गुरुवार से आम लोगों के लिए खुलेगी।
वायनाड से सांसद और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा, जो कलाकार और फोटोग्राफर हैं, को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस प्रशासन ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी (सोलो एग्जीबिशन) से ठीक पहले बुधवार को उनकी उन तस्वीरों को हटा दिया, जो हाल ही में दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी थीं। "नो आइडिया इज़ फाइनल" (No Idea is Final) नाम की इस प्रदर्शनी का प्रीव्यू बुधवार को हुआ और यह गुरुवार से आम लोगों के लिए खुलेगी।
रेहान ने पीटीआई को बताया, "उन्होंने (बीकानेर हाउस प्रशासन ) आज दोपहर 3:30 बजे हमसे कहा कि अगर शाम 5 बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं, तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीरें दिखाने का यह सही समय नहीं है।" उन्होंने आगे बताया कि बीकानेर हाउस ने तिरंगे की एक तस्वीर भी हटा दी थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस लगा दिया।
रेहान ने आगे कहा, "इन कलाकृतियों में वन्यजीव फोटोग्राफी, एब्सट्रैक्ट (अमूर्त) कला और भारत में हाल ही में युवाओं के आंदोलनों की स्ट्रीट फोटोग्राफी शामिल थी। कल (मंगलवार) शाम 6 बजे बीकानेर हाउस प्रबंधन ने मुझसे संपर्क किया और विरोध-प्रदर्शन वाली तस्वीरों की 'राजनीतिक प्रकृति' पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने के लिए कहा।" इस पर उन्होंने कहा, "मैंने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि मैंने प्रदर्शनी का विस्तृत प्रस्ताव और लेआउट बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ काफी पहले ही साझा कर दिया था, इसलिए प्रदर्शनी शुरू होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले 50% कलाकृतियों को हटाने के लिए कहना उनकी तरफ से गलत था।"
बुधवार को, शहर के बीचों-बीच स्थित सांस्कृतिक केंद्र 'बीकानेर हाउस' ने आगे बढ़कर कुछ तस्वीरें हटा दीं। बीकानेर हाउस प्रशासन की ओर से इस मामले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी है। गुरुवार से रविवार तक यानी 22 से 25 अक्तूबर तक चलने वाली यह प्रदर्शनी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेगी। हालांकि, रेहान ने बताया कि अभी भी उनकी लगभग 40 तस्वीरें वहां लगी हुई हैं, जबकि 70 से ज्यादा तस्वीरें हटा दी गई हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।