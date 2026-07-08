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ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका, 440 करोड़ जमा वाले TMC के तीन खाते किए सील; क्या मामला?

By Pramod Praveen
पीटीआई, कोलकाता
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जांच करने वाले अधिकारी TMC के कम से कम 18 बैंक अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। साथ ही केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन और अनीता टूर्स जैसी फर्मों से जुड़े ट्रांज़ैक्शन की भी जांच की जा रही है।

ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका, 440 करोड़ जमा वाले TMC के तीन खाते किए सील; क्या मामला?

केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। ED ने धन के कथित गबन से जुड़े एक मामले में तलाशी अभियान के बाद धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत TMC की 440 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि के लेन-देन पर रोक लगा दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अधिकारियों के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17(1-ए) के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 440.42 करोड़ रुपये की यह राशि तृणमूल कांग्रेस के तीन निजी बैंक खातों में जमा है।

अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को कोलकाता में पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर भी शामिल थे। यह समूह केयरवेल एविएशन नाम से निजी विमान किराये पर उपलब्ध कराने वाली कंपनी का भी संचालन करता है। कोलकाता से संचालित इस उड्डयन कंपनी से संपर्क किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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नई कंपनी के खातों में बड़ी मात्रा में धनराशि भेजी गई

अधिकारियों के अनुसार, ईडी की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को अंतरित किए गए। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि इस कंपनी ने 2023 से 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये एक नवगठित कंपनी को भी अंतरित किए। जांच में पाया गया कि इस नयी कंपनी के खातों में बड़ी मात्रा में धनराशि भेजी गई थी।

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TMC के 18 बैंक खातों की जांच

उन्होंने बताया कि इस राशि में से 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। अधिकारियों का आरोप है कि इन दोनों विमानन परिसंपत्तियों को टीएमसी को किराये पर उपलब्ध कराया गया। हाल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, जांच अधिकारी कम से कम 18 TMC बैंक अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं, साथ ही केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन और अनीता टूर्स जैसी फर्मों से जुड़े ट्रांज़ैक्शन की भी जांच की जा रही है।

यह जांच जून में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक बड़े साइबर फ्रॉड से मिली रकम कुछ TMC बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और ED के PMLA के तहत जांच में शामिल होने से पहले तीन पार्टी अकाउंट्स से डेबिट ट्रांज़ैक्शन को रोक दिया।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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