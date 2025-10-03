अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से झटका, SBI के सालभर पुराने फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

अंबानी ने तर्क दिया था कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और सुनवाई का मौका नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया है कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश दिए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया है। स्टेट बैंक ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में चिन्हित किया था। SBI के इस फैसके के खिलाफ अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और आरोप लगाया था कि उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन की हेराफेरी की गई है।

हाई कोर्ट में अंबानी का क्या तर्क? अंबानी ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए तर्क दिया था कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया है कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद दिए गए।