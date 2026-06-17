आसिम मुनीर और शरीफ की डिप्लोमेसी रह गई धरी की धरी? ट्रंप ने कह दी ऐसी बात, पाक-चीन को लगेगी मिर्ची!

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी है, तब तक पूरी दुनिया में शांति की स्थापना में भारत का बहुत बड़ा रोल है।

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-लेस-बैंस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों खासकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गहरा धक्का लगा है। दरअसल, एवियन-लेस-बैंस में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो सारे गिले-शिकवे छू मंतर हो गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने आप को भारत का सच्चा दोस्त बताते हुए बुधवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं और अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की कोशिशों पर ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी है, तब तक पूरी दुनिया में शांति की स्थापना में भारत का बहुत बड़ा रोल है।

ट्रंप द्वारा दिया गया यह ऐसा बयान है, जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन दोनों को मिर्ची लग सकती है क्योंकि भारत से इन दोनों देशों की समय-समय पर तनातनी और अदावत असली रंग दिखाती रही है। पिछले ही साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें चीन और तुर्की ने पाक की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को अंदर घुसकर धूल चटाई थी और उसके न सिर्फ लड़ाकू विमानों को जमींदोज किया था बल्कि कई रनवे को बारी नुकसान पहुंचाया था।

पाक बन रहा था हितैषी, लग गया झटका बड़ी बात यह है कि हमले की स्थिति में भारत के पक्ष में खड़े रहने की बात ट्रंप ने ऐसे वक्त पर कही है, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान जंग को रुकवाने की मध्यस्थता करने और अमेरिका का हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। पिछले एक साल में शरीफ और आसिम मुनीर की कूटनीति ने रंग दिखाया था और अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया था। पिछले साल वाइट हाउस में आसिम मुनीर को डिनर पर भी बुलाया गया था लेकिन उनके भोजन का स्वाद बहुत जल्दी उतर गया और जैसे ही 16 माह बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, उनकी पुरानी दोस्ती ने रंग दिखाना शुरू कर दिया।

PM मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र जी-7 की बैठक से इतर मिले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की खूब तारिफ की। इस दौरान ट्रम्प ने भारत यात्रा की अपनी योजना का भी संकेत दिया। उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए होर्मुज समुद्री मार्ग के पास एक व्यापारिक जहाज पर हमले में भारतीय नाविकों की मौत, रूसी तेल पर पाबंदी और वैश्विक तेल बाजार की स्थिति तथा भारत-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया।

भारत वाइट हाउस में एक सच्चा मित्र भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रम्प ने कहा, "जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, भारत वाइट हाउस में एक सच्चा मित्र रहेगा। यहाँ हर कोई भारत से प्यार करता है और इस व्यक्ति (PM मोदी) के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है।" दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के बारे में उन्होंने कहा, '' मुझे लगता है कि यह एक शानदार संबंध है। यदि उन पर (भारत पर) हमला होता है, तो हम उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अगर कोई उस व्यक्ति (PM मोदी) पर हमला करता है, तो हम वहाँ होंगे। यदि भारत पर हमला होता है और वे (प्रधानमंत्री ) उसके नेता हैं, तो हम उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे।"

PM मोदी 'कुशल और बहुत सख्त वार्ताकार ट्रंप ने PM मोदी की 'कुशल और बहुत सख्त वार्ताकार' के रूप में प्रशंसा की और कहा कि वह भविष्य में भारत का दौरा करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में कितने करीब है, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने मोदी के वार्ता कौशल की सराहना की। ट्रंप ने कहा, ''बहुत करीब।'' उन्होंने कहा, "हम इस पर कुछ समय से काम कर रहे हैं। वह बहुत सख्त वार्ताकार हैं। सबसे सख्त लोगों में से एक।''अपने विशिष्ट अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा, ''वह देखने में सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, वह बहुत अच्छे लगते हैं, वह एक फरिश्ते (एंजल) जैसे हैं। लेकिन वास्तव में वह बेहद सख्त हैं, वह एक 'घातक (किलर)' हैं।''