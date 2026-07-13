Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चुनावों में गेमचेंजर रही इस योजना पर भाजपा सरकार ने चलाई बड़ी कैंची, झटके में 92 लाख महिलाएं स्कीम से बाहर

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Follow us on Google News
share

लगभग 50 से 55 लाख महिलाएँ तय समय-सीमा के भीतर e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं। जबकि, 12 लाख महिलाओं की सालाना पारिवारिक आय योजना की तय सीमा से ज़्यादा थी और 4.5 लाख से ज़्यादा महिलाएँ 65 साल से ऊपर की थीं।

चुनावों में गेमचेंजर रही इस योजना पर भाजपा सरकार ने चलाई बड़ी कैंची, झटके में 92 लाख महिलाएं स्कीम से बाहर

महाराष्ट्र सरकार की जिस 'माझी लाड़की बहिन योजना' को महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बताया जा रहा था, अब उसी योजना से 92 लाख महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक महीने पहले घोषणा की थी कि e-KYC प्रक्रिया के बाद लगभग 80 लाख नाम हटाए जा रहे हैं लेकिन अब इससे 92 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। सरकार के इस कदम से लाभार्थियों की संख्या में 38% तक की भारी गिरावट आई है, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं में भारी आक्रोश है। लाभार्थियों की शुरुआती संख्या 2.4 करोड़ थी। लिहाजा यह लगभग 38% की कटौती है।

तकनीकी पेच या बहनों के साथ धोखा?

सबसे चौंकाने वाले आंकड़े बीड जिले से आए हैं, जहाँ अकेले 28 लाख महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए हैं। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन की लापरवाही या कड़े नियमों की आड़ में जानबूझकर बहनों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये कटौती पात्रता मानदंडों और प्रक्रियाओं के कारण हुई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि करीब 55 लाख महिलाएं ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं। इसके अलावा 12 लाख महिलाएं आय सीमा (₹2.5 लाख से अधिक) के कारण बाहर की गई हैं।

ये भी पढ़ें:सत्ता में आने के बाद विचारधारा बदल गई हो तो... अपनी ही सरकार पर भड़के BJP विधायक

CAG ने भी उठाए गंभीर सवाल

इससे इतर 4.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, 14,000 पुरुषों ने भी इस योजना में सेंध लगाने की कोशिश की थी, जिन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। दूसरी तरफ, इस योजना की पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि इस योजना पर हो रहा खर्च राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डाल सकता है। CAG की रिपोर्ट में 3,541 करोड़ रुपये के खर्च को 'अनुचित' बताया गया है।

ये भी पढ़ें:30 साल बाद पहली बार पहुंचे शरद पवार, CM फडणवीस संग मीटिंग; अटकलों का बाजार गर्म

स्वीकृति थी 29,693.09 करोड़ रुपये की, खर्च हो गए 33,237.24 करोड़ रुपये

शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई कैग राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस अतिरिक्त खर्च के लिए कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना के लिए स्वीकृत 29,693.09 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके कारण 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। इसमें बताया गया कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें अनुपूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और 'लेक लाड़की योजना' से पुनर्वियोजित 3,490.75 करोड़ रुपये शामिल थे।

ये भी पढ़ें:मानसून सत्र के पहले बंगाल और महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने बढ़ाईं इंडिया गठबंधन की मुश्किलें

इस कटौती पर सियासत हुई तेज

अब इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया कि वह कड़े पात्रता नियमों के जरिये अहम कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करके महिलाओं और किसान समुदाय के साथ धोखा दे रही है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार की मुख्य 'लाडकी बहिन' योजना अब कड़े पात्रता मानदंड लागू करने से कमज़ोर हो गयी है, जबकि सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान इसका ज़ोर-शोर से प्रचार किया था और उसके नाम पर वोट हासिल किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीत जाने के बाद अब सरकार 'कठोर शर्तें' लागू कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 92 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ताधारी गठबंधन को भविष्य के चुनावों में इस फ़ैसले के राजनीतिक नतीजे भुगतने होंगे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
BJP Maharashtra News Devendra Fadnavis
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।