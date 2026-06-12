BJP मना रही जश्न, इधर कांग्रेस ने तैयार किया सरकार हिलाने का प्लान; 3 महीने चलेगा प्रदर्शन

Congress Protest Plan: मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन का एलान किया है। राहुल गांधी ने देश में 'आर्थिक सुनामी' आने की चेतावनी दी है। जानें क्या है कांग्रेस का मेगा प्लान।

Congress Protest Plan: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और बार-बार हो रहे परीक्षा के पेपर लीक जैसे अहम मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस ने एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को यह फैसला लिया। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब ठीक एक दिन पहले ही बीजेपी ने पीएम मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया था।

खरगे की अध्यक्षता में बनी रणनीति, राहुल-प्रियंका भी रहे मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्षों, AICC महासचिवों और राज्य प्रभारियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। पार्टी नेताओं के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन जून के अंत तक शुरू होने की संभावना है और करीब दो से तीन महीने तक चलेगा। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं से अपने भीतर 'आंदोलनकारी ऊर्जा' बनाए रखने को कहा है।

'देश की ओर बढ़ रही आर्थिक सुनामी' - राहुल गांधी बैठक में मौजूद दो नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि भारत की ओर एक 'आर्थिक सुनामी' बढ़ रही है। उन्होंने इस आगामी संकट के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण भारत के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल का तर्क था कि इस संकट का असर समाज के हर वर्ग और सभी सेक्टर्स पर पड़ेगा।

इसके अलावा, राहुल गांधी ने सरकार की विदेश और व्यापार नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली ने रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका के दबाव में काम किया है और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों के साथ भी समझौता किया गया है।

'युवाओं का भविष्य खतरे में, MSME सेक्टर तबाह' बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि इस दौरान मौजूदा राजनीतिक स्थिति, बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पेपर लीक, आसमान छूती महंगाई और मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों से हो रही आर्थिक तबाही के एजेंडे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोकतंत्र की स्थिति, संविधान के सामने खड़ी चुनौतियों और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने की जरूरत पर भी बात की गई।

वेणुगोपाल ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता भारी संकट में है। उन्होंने दावा किया, "बेरोजगारी अपने चरम पर है। MSME सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं।"

प्रियंका गांधी का मॉनिटरिंग पर जोर बैठक में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सुनियोजित और केंद्रित (फोकस्ड) अभियान की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक, उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि संगठन के सभी स्तरों पर प्रभावी निगरानी और समन्वय (Coordination) सुनिश्चित किया जाए ताकि आंदोलन को सफल बनाया जा सके।